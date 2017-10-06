Дворкович открестился от экспортной пошлины на пшеницу

Правительство не планирует вводить экспортную пошлину на пшеницу. Об этом заявил вице-премьер Аркадий Дворкович, сообщает Rambler News Service. По его словам, это последняя мера, которая могла бы применяться на российском зерновом рынке с учетом текущей ситуации.

Он добавил, что пошлина по итогам 2014 года была введена из-за критического положения в российской экономики, которое, в свою очередь, сложилось из-за сочетания нескольких факторов, включая двукратное падение цен на энергоресурсы, обвал курса национальной валюты и санкции.

Дворкович считает, что теоретически такая ситуация может повториться, но вероятность сочетания всех факторов крайне низка. То же самое можно сказать о возможности введения количественных и таможенных ограничений на зерновом рынке. «Но никогда нельзя исключать дождя, града и повышения налогов», — резюмировал он.

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Россия ввела экспортную пошлину на пшеницу с 1 февраля 2015 года для стабилизации ситуации на внутреннем рынке зерна, поскольку из-за падения рубля экспортировать зерно стало намного выгоднее, чем продавать внутри страны. В сентябре 2016 года правительство обнулило вывозную таможенную пошлину на пшеницу до 1 июля 2018 года.

8 сентября отраслевое агентство «СовЭкон» улучшило прогноз урожая зерна в России в нынешнем году до 133 миллионов тонн, что на 5,4 миллиона тонн больше предыдущих ожиданий. Согласно прогнозу «СовЭкона», урожай пшеницы в 2017 году ожидается на уровне 81,1 миллиона тонн, вместо ожидавшихся ранее 78,9 миллиона тонн, ячменя — 20 миллионов тонн (плюс 0,6 миллиона тонн к предыдущему прогнозу).

По информации Института конъюнктуры аграрного рынка, экспорт российской пшеницы в следующем сельскохозяйственном году (июль 2018 года — июнь 2019-го) достигнет 28 миллионов тонн, что является рекордным показателем.