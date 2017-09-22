Ткачев сообщил о потере 1,5 миллиарда рублей из-за гибели части урожая

Ущерб России из-за гибели части урожая в 2017 году составил 1,5 миллиарда рублей. Об этом в пятницу, 22 сентября, заявил глава Минсельхоза Александр Ткачев, сообщает РИА Новости.

«Сезон в этом году выдался сложный, весенние заморозки, позднее лето, к сожалению, не без потерь, пострадали около 200 тысяч гектаров, прямой ущерб составил 1,5 миллиарда рублей», — сказал он на совещании о ходе уборочной кампании под председательством премьер-министра России Дмитрия Медведева.

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В свою очередь глава правительства сообщил, что уже собрано 117 миллионов тонн зерна. Россия обеспечит себя сельхозпродукцией и выполнит все экспортные контракты, подчеркнул Медведев.

Ранее 22 сентября директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Петр Чекмарев сообщил, что Россия ежегодно теряет 10-15 миллионов тонн зерна при уборке урожая из-за дефицита сельхозтехники.

По прогнозу отраслевого агентства «СовЭкон», урожай зерна в России в нынешнем году составит 133 миллиона тонн. По мнению Ткачева, экспорт зерна из России в 2017-2018 сельскохозяйственном году может достигнуть рекордных 40 миллионов тонн.