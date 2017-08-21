Ткачев спрогнозировал рекордный экспорт зерна

Экспорт зерна из России в 2017-2018 сельскохозяйственном году может достигнуть рекордных 40 миллионов тонн. Об этом в понедельник, 21 августа, заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев, сообщает ТАСС.

«Безусловно, есть все предпосылки, чтобы мы были по экспорту, особенно пшеницы, номер один», — сказал он. По словам министра, показатель по экспорту зерна может стать рекордным. «Да, в том числе и по пшенице», — отметил Ткачев.

Материалы по теме Такой деловой климат Почему погода плохо отразится на экономике России

Глава Минсельхоза также повысил прогноз урожая зерна в этом году. «По нашим оценкам, эта цифра будет, конечно, ниже, чем в прошлом году: порядка 105-110 миллионов тонн. Это наши предварительные оценки», — заявил он.

7 августа Ткачев прогнозировал, что при благоприятных условиях в будущем году Россия может нарастить экспорт зерна до 38 миллионов тонн.

Урожай зерна в России в нынешнем году, как полагают в отраслевом агентстве «СовЭкон», может составить 125,2 миллиона тонн. Ранее этот показатель ожидался на уровне 117 миллионов тонн.

