Финансы
 

Ткачев спрогнозировал рекордный экспорт зерна

Перейти в «Мою Ленту»

Экспорт зерна из России в 2017-2018 сельскохозяйственном году может достигнуть рекордных 40 миллионов тонн. Об этом в понедельник, 21 августа, заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев, сообщает ТАСС.

«Безусловно, есть все предпосылки, чтобы мы были по экспорту, особенно пшеницы, номер один», — сказал он. По словам министра, показатель по экспорту зерна может стать рекордным. «Да, в том числе и по пшенице», — отметил Ткачев.

Глава Минсельхоза также повысил прогноз урожая зерна в этом году. «По нашим оценкам, эта цифра будет, конечно, ниже, чем в прошлом году: порядка 105-110 миллионов тонн. Это наши предварительные оценки», — заявил он.

7 августа Ткачев прогнозировал, что при благоприятных условиях в будущем году Россия может нарастить экспорт зерна до 38 миллионов тонн.

Урожай зерна в России в нынешнем году, как полагают в отраслевом агентстве «СовЭкон», может составить 125,2 миллиона тонн. Ранее этот показатель ожидался на уровне 117 миллионов тонн.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России спрогнозировали рекордный урожай зерна
Ткачев пообещал нарастить экспорт зерна при некрепчающем долларе
Аналитики допустили новый рекордный урожай зерна в России
Последние новости
Австрия анонсировала продление Транссиба до Вены
На Урале осудили устроивших бунт воспитанников спецучилища закрытого типа
МИД Белоруссии рассказал о закрытой встрече Суркова и Волкера в Минске
Полицейский избил девушку за сообщение в СКР о его отказе спасать тонущего
Уроженец Армении украл электрочайники и кастрюли на 2,5 миллиона рублей  
Ткачев спрогнозировал рекордный экспорт зерна
Лавров объяснил решение США ограничить выдачу виз россиянам
Другие материалы рубрики
Финансы00:0616 августа

В расход

Роботы лишают китайских банкиров и спекулянтов смысла жизни
17:4618 августа

Вкладчики «Югры» потребовали у Набиуллиной план оздоровления банка

13:55Сегодня

Русский международный банк приостановил прием и выдачу вкладов

10:41Сегодня

ЦБ отозвал лицензию у банка «Северо-Восточный альянс»

Финансы00:0118 августа

Смертельный кредит

Россияне отдают последнее и умирают
03:27Сегодня

Рост зарплат россиян назвали причиной замедления роста ВВП страны

04:2120 августа

Путин поручил выделить 150 миллиардов на модернизацию БАМа и Транссиба

20:2918 августа

Цены на нефть резко подскочили

Финансы10:00 1 августа

Баллы, страховка и стаж

Пройдите опрос, посвященный вашей будущей пенсии
02:3119 августа

Курс Bitcoin Cash за сутки вырос на 60 процентов

18:5018 августа

Золотой запас России в июле увеличился на 12 тонн

18:54 7 августа

Европе предсказали подорожание газа и перебои с поставками из-за санкций США

Россия
«Из двух детей один обязательно заболеет»
Стоит ли удалять органы у новорожденных, чтобы уберечь их от рака
Бесоизвержение
Поп-экзорцист на черном Land Cruiser заставляет православных трястись и кричать
В Подмосковье проведут родительское собрание в режиме онлайн
Пассажир выжил после падения под поезд в московском метро
В Госдуме оценили решение США приостановить выдачу виз в России
Жители Кургана раскопали могилу 17-летней девушки и сожгли ее останки
Путин раскрутит
Творческая молодежь уговорила президента рекламировать свои проекты
Все материалы
Мир
Гуд-бай, Америка: США перестанут выдавать визы россиянам
Все собеседования отменены до начала осени
На кровавых каруселях
Перестрелять недовольных — переизбравшийся президент Кении оказался обидчивым
Демократия подъехала
США влияют на политику других стран, не привлекая внимания
В Австрии подросток нашел гранату и принес ее в полицию
Лавров отреагировал на решение США по визам для россиян
Федор Лукьянов: Удар по «Кимерике»
Почему Дональд Трамп должен применить силу против Пхеньяна
Бомбанет?
Американский островок готовится к ядерному удару Северной Кореи
Все материалы
Бывший СССР
Реконструкция латгальского костюма и латгальский гербЗа Латгалию!
В Латвии есть народ, готовый бороться за свой язык
СБУ обвинила Россию в поставке некачественных протезов для ветеранов АТО
Саакашвили рассказал о готовности европейских стран предоставить ему гражданство
Украинский диверсант удивился чистоте Донецка
СМИ узнали о ссоре Порошенко и Качиньского из-за героизации УПА
В ДНР рассказали о бежавших с позором бойцах ВСУ
Порошенко похвастался модернизированным танком Т-72А
Все материалы
Финансы
В расход
Роботы лишают китайских банкиров и спекулянтов смысла жизни
Смертельный кредит
Россияне отдают последнее и умирают
Ткачев спрогнозировал рекордный экспорт зерна
Русский международный банк приостановил прием и выдачу вкладов
ЦБ отозвал лицензию у банка «Северо-Восточный альянс»
Рост зарплат россиян назвали причиной замедления роста ВВП страны
Путин поручил выделить 150 миллиардов на модернизацию БАМа и Транссиба
Все материалы
Бизнес
Ломать — не строить
Кто наживется на программе реновации в России
Австрия анонсировала продление Транссиба до Вены
«Роснефть» закрыла сделку по приобретению 49 процентов акций Essar Oil Limited
Total объявила о сделке на 8 миллиардов долларов
Несуществующий дагестанский судья взыскал с Hyundai 18 миллионов рублей
Два участка трассы М-4 «Дон» стали платными до 2109 года
Суд отказался арестовывать по иску Siemens направленные в Крым турбины
Все материалы
Силовые структуры
Место происшествияРезня в Сургуте: кто стоит за атакой на прохожих
Пострадали семь человек, нападавший убит
Роли исполняли: кто есть кто в «банде GTA»
Главное о беспощадных убийцах с большой дороги
Османский ответ
Турецкое оружие завоевывает мир
Появилось видео уничтожения с воздуха колонны боевиков под Дейр-эз-Зором
Мосгорсуд снял арест с части активов бывшего главы Марий Эл
Российские ВКС ликвидировали в Сирии более 200 боевиков ИГ
Поиски убийцы пауэрлифтера Драчева начаты во всех дальневосточных регионах
Все материалы
Наука и техника
Полна чалма
Неизвестные снимки исчезнувших красот старой Индии
«Осужденным к расстрелу рубили головы топором»
Зачем Сталин устроил Большой террор и утопил страну в крови
Послали подальше
Раскрыты неизвестные подробности межзвездной миссии Voyager
Пермский робот-марафонец упал во время первой тренировки
Япония испытала новый способ добычи электроэнергии
Названы сроки коллапса человеческой цивилизации
НАСА рассказало о трудностях в SpaceX
Все материалы
Спорт
Вячеслав Екимов«Соблазн к употреблению допинга есть всегда»
Лучший российский велосипедист XX века о дорогах страны и доступности допинга
Букмекеры оценили вероятность увольнения Карреры из «Спартака»
Футболист МЮ дал пинка Ибрагимовичу
Президент «Зенита» раскрыл секрет преображения Кокорина
Неймар раскритиковал руководство «Барселоны»
Надаль вновь стал первой ракеткой мира
СМИ сообщили о готовности «Манчестер Сити» купить Месси за 300 миллионов евро
Все материалы
Культура
«Технари тусуются у левой колонки»
Полиция кормила посетителей фестиваля бульоном, но кто-то все равно умер
«После фон Триера не найти такие же рискованные роли»
Шарлотта Генсбур о «Призраках Исмаэля» и любви к провокационным проектам
«Изображать тупого иностранца и вести себя как дома»
Секрет датского счастья, или как выжить в Скандинавии: версия Майкла Бута
Мединский призвал поумерить пыл вокруг выдвижения российского фильма на «Оскар»
Могилу воспетой The Beatles Эленор Ригби выставят на торги
Финал седьмого сезона «Игры престолов» показали в трейлере
Рик Эстли обматерил японских фанатов и спел рок-версию Never Gonna Give You Up
Все материалы
Интернет и СМИ
Коллективное изнасилование
Почему звезды обречены страдать из-за ворующих интимные снимки хакеров
Звезды не ездят в метро?
Тайно снятые пассажиры подземки стали героями полотен Леонардо да Винчи
Папенькин сынок
Школьник-миллионер утопает в роскоши и не стесняется это демонстрировать
Американский блогер сравнил ожидания с реальностью
Малахов написал Эрнсту открытое письмо
Малахов рассказал о новом месте работы и раскрыл причины ухода с Первого канала
На «России 24» перепутали Якутию с Японией
Все материалы
Ценности
Антон Прохоров«За бородой прячутся и политики, и банкиры»
Единожды оседлавший Harley-Davidson россиянин навсегда меняет ориентацию
«Чо ты как баба?»
Дерзкое решение полового вопроса в тесте «Ленты.ру»
Boucheron сделал из драгоценностей ароматы
Японцы нашли секрет здоровой кожи в грибах и мушмуле
Samsonite применил достижения авиации в дизайне зонтов
Первый лимузин Mercedes-Benz Ельцина продали
Танки и люрекс
Роль модников в крахе СССР
Все материалы
Путешествия
Бросьте тапочки, оставьте полотенца
Какие услуги можно и нужно бесплатно требовать в отелях
«В Ростове шикарные плюхи»
Зачем туристу ехать в город-папу на вольный Дон
В аварии с автобусом в Турции пострадали 11 россиян
Москва вошла в число самых дешевых городов Европы для культурного отдыха
Автобус с десятками туристов перевернулся в Анталье
Эксперт предрекла увеличение сроков выдачи виз в США для россиян до полугода
Вайнах-тур
Корреспондент «Ленты.ру» ушел в чеченские горы и не захотел возвращаться
Все материалы
Из жизни
«Водка, Путин, холода, — так местные представляют Россию»
История девушки, которая переехала из Москвы в Сингапур
Дичь какая
Эти люди совершают преступления, которые другим даже в голову не придут
Тоже мне, герои
Куда скачет Супермен с Украины и что волнует пузатого Капитана Америку
В Нижнем Новгороде коту предложили работу с окладом 20 тысяч рублей
Вор из Арканзаса увез банкомат на погрузчике
Пес в Орегоне выкопал во дворе наркотики на 85 тысяч долларов
Американец за рулем автомобиля перепрыгнул разведенный мост
Все материалы
Самая продаваемая иномарка РФ: конкуренты и расходы
Длительный тест Hyundai Solaris: часть вторая
История пикапов Ford
От «Жестянки Лиззи» до 750-сильной «Супер-змеи»
Невероятные истории из автосервисов
Непридуманные истории, рассказанные механиками из разных стран
В какие истории попадают бабушки за рулем
Что происходит, когда дамы в возрасте пытаются быть в тренде
В сеть попали фотографии новой BMW M5
Mercedes-Maybach показал гиперроскошный шестиметровый кабриолет на элеткротяге
Создатель Ferrari Enzo переделал «Авентадор» в карбоновый суперкар из 1970-х
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы