В России спрогнозировали рекордный урожай зерна

Урожай зерна в России в нынешнем году может составить 125,2 миллиона тонн по сравнению с 117 миллионами тонн, ожидавшимися ранее. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщает Reuters со ссылкой на прогноз отраслевого агентства СовЭкон.

«Основные причины столь существенного повышения прогноза — рекордно высокая урожайность убираемых культур, хорошее состояние яровых и достаточные влагозапасы», — говорится в сообщении агентства.

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Прогноз сбора пшеницы улучшен с 72,9 миллиона тонн до 77,9 миллиона, ячменя — с 16,5 до 17,9, кукурузы — с 14,7 до 16,4.

7 августа глава Минсельхоза Александр Ткачев заявил, что в нынешнем году в России будет собрано 103-105 миллионов тонн зерна.

По прогнозу Российского зернового союза, урожай в России в 2017 году составит 115-118 миллионов тонн, этот результат близок к рекордному показателю прошлого года.

В прошлом году страна получила около 120-121 миллиона тонн зерна. В 2015 году собрано 104,8 миллиона тонн.