Ткачев пообещал не оставить Россию без хлеба

Россия не останется без хлеба даже при урожае в 100-105 миллионов тонн зерна. Об этом заявил глава Минсельхоза Fлександр Ткачев, сообщает РИА Новости. По его словам, плохая погода не позволит повторить результат прошлого года.

«Поздняя весна, много заморозков — это, безусловно, ведет к снижению урожайности. Тем не менее хочу сказать, что даже 100-105 миллионов тонн зерна вполне достаточно, потому что 40 миллионов на кормовые цели, 20 миллионов — продовольственные цели, 10 миллионов — семена, 37-38 миллионов тонн — экспорт. Поэтому мы без хлеба не останемся в любом случае», — добавил министр.

По его словам, «лучше дождь, чем засуха». «Я помню, Татарстан, Поволжье всегда жаловались на судьбу, что не хватает осадков, засуха. Поэтому, конечно, пусть лучше дождь, потому что мы прекрасно с вами понимаем, что завтра выйдет солнце и ситуация будет меняться в лучшую сторону», — предсказал Ткачев.

При этом он пообещал, что в следующие годы, когда «погода будет нам помогать», сельское хозяйство страны вернется к рекордным цифрам. Ткачев считает, что через 10 лет будет реально собирать урожаи и по 130-150 миллионов тонн в год.

В 2016 году, по предварительным данным, российские аграрии собрали рекордные в 119,1 миллиона тонн зерна. По итогам 2015 года урожай составил 104,8 миллиона тонн.