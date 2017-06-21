Минсельхоз заявил о сохранении текущего уровня цен на гречку

Министерство сельского хозяйства не прогнозирует роста цен на гречку. Урожай в 2017 году ожидается на уровне прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По предварительной оценке, валовой сбор гречихи ожидается на уровне 1 миллиона тонн», — заявили представители министерства. Урожай этой культуры в 2016 году, по данным Росстата, составил 1,2 миллиона тонн.

В Минсельхозе также отметили, что в этом году цены на гречку в среднем по России стабильно снижались. В мае по сравнению с январем они снизились на 37,3 процента, составив 16,22 рубля за килограмм.

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В 2017 году эта зерновая культура посеяна на площади 1,4 миллиона гектаров (в 2016 году — 996,9 тысяч гектаров), что превышает показатели за последние пять лет.

Доля поздних яровых культур, в том числе гречки, в структуре посевных площадей была увеличена потому, что полевые работы перенесли на поздние сроки из-за неблагоприятных погодных условий во время сева весной 2017 года.

Ранее президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский рассказал ТАСС, что цены на гречку с 1 июля продолжат снижаться из-за большого урожая, а недавний рост цен — это временное явление, связанное с началом межсезонья и возможным сокращением запасов.