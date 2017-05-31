Глава Роскачества похвалил российские крупы и масло

Глава Роскачества Максим Протасов отметил успехи российских производителей в выделке подсолнечного масла, гречки, риса и муки. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, 54 процента исследованных товаров масло-жирового сектора обладают повышенным качеством. «Аналогичная ситуация с мукой, гречкой, рисом. В этих категориях доля качественных и высококачественных товаров превышает 80 процентов», — подчеркнул Протасов.

Что касается отечественных макарон, то они могут конкурировать с лучшими итальянскими марками, заявил глава Роскачества.

Кроме того, Протасов отметил успехи российской швейной промышленности. При этом, добавил он, остается проблема с качеством ткани — исследования показали большую долю фальсификата, когда потребитель платит за натуральные материалы, а получает синтетику.

В ноябре прошлого года Роскачество провело веерное исследование сушек и впервые не обнаружило ни одного производителя, выпускающего низкокачественный продукт. Были изучены 36 показателей у 21 образца, изготовленного в России и Белоруссии. При этом до повышенных стандартов «дотянулись лишь 7 из 21 образца», отмечали в Роскачестве.

