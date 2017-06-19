Российская пшеница подорожала

Экспортные цены на российскую пшеницу нового урожая на минувшей неделе продолжили рост, поднявшись на 6 долларов за тонну. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководство компании «Русагротранс».

В конце прошлой недели пшеница с содержанием белка более 12,5 процента предлагалась по 188 долларов за тонну, при этом спрос держался на уровне 182-185 долларов за тонну.

Рост цен в основном объясняется существенной задержкой уборки из-за холодной погоды в европейской части страны.

Мировые цены на пшеницу на Чикагской бирже поднялись в конце недели до самого высокого за 3-4 месяца уровня на фоне опасений за состояние посевов в США и других частях планеты, в частности, в Черноморском регионе. Рост составил 4,4 процента.

В 2016 году, по предварительным данным, российские аграрии собрали рекордные в 119,1 миллиона тонн зерна. По итогам 2015 года урожай составил 104,8 миллиона тонн.

В настоящее время Россия является лидером по поставкам пшеницы на мировой рынок, обойдя по этому показателю Канаду и США. Российский экспертный центр оценил отечественный экспорт пшеницы в 2016 году в 25 миллионов тонн, что на 14 процентов больше, чем годом ранее.

