Аналитики предупредили о прекращении экспорта российской пшеницы в Египет

Египет в июне-июле может полностью прекратить закупки российской пшеницы. Об этом в среду, 7 июня, заявили в аналитическом центре «Совэкон», сообщает Rambler News Service.

Это произойдет из-за требования Каира снизить содержание спорыньи в зерне до нуля, которое на практике невыполнимо, отмечают аналитики. Остановка отгрузок в Египет негативно скажется на российских зарубежных поставках и экспортных ценах, подчеркивают они.

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Требование по нулевому содержанию спорыньи может вступить в силу после 13 июня. Аналитики отмечают, что решение суда ставит под угрозу выполнение контрактов с египетской госкомпанией GASC, которая в последние недели закупила 480 тысяч тонн пшеницы с поставкой в июне-июле, из которых 180 тысяч пришлось на Россию.

Спорынья — гриб-паразит, поражающий некоторые злаки, международные нормы допускают его содержание в зерне до 0,05 процента. Каир отменил требование по нулевому содержанию спорыньи в импортируемой им пшенице в сентябре 2016 года.

Египет является крупнейшим покупателем российской пшеницы. Поставки в эту страну в прошлом году достигли 5,7 миллиона тонн, что составило более половины египетского импорта.