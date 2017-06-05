России предсказали рекордный экспорт пшеницы в следующем году

Экспорт пшеницы из России в следующем сельскохозяйственном году (июль 2018 года — июнь 2019 года) достигнет 28 миллионов тонн, что является рекордным показателем. Такой прогноз сделал генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, передает «Интерфакс». По его оценке в текущем сельхозгоду экспорт достигнет 27,2 миллиона тонн.

«Экспорт преподносит сюрпризы. Россия недоэкспортирует в этом сезоне», — сказал он. По его словам, снижение оценок на экспорт в завершающемся сезоне связано с небольшими переходящими запасами зерна в стране.

В последние недели, отмечает эксперт, цена «тронулась и пошла вверх». Сегодня пшеница четвертого класса отправляется на экспорт по 176-177 долларов за тонну на фоне ослабевшего доллара. Вместе с тем с февраля экспортная цена практически не менялась и варьировалась от 172-173 долларов за тонну пшеницы четвертого класса.

Ранее министр сельского хозяйства России Александр Ткачев заявлял, что Россия в новом сельскохозяйственном году экспортирует 35-37 миллионов тонн зерна, в том числе 26-27 миллионов тонн пшеницы.

В мае были опубликованы данные американского Минсельхоза, согласно которым в нынешнем сельскохозяйственном сезоне США обгонят Россию по экспорту пшеницы. Падение курса доллара снизило цены на американское зерно, сделав его более конкурентоспособным. Предполагается, что Америка отправит на экспорт 28,2 миллиона тонн пшеницы. Таким образом, в годовом выражении поставки вырастут на 34 процента. При этом европейский экспорт упадет из-за укрепления евро и плохой урожайности и составит 27 миллионов тонн.