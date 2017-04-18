Роспотребнадзор одобрил запрет на возврат непроданного хлеба

В Роспотребнадзоре согласились с необходимостью внесения в законодательство изменений, устанавливающих запрет на возврат производителю непроданного хлеба и других хлебобулочных изделий с истекшим сроком годности. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщается на сайте фракции «Единой России».

Соответствующие комментарии содержатся в письме руководителя ведомства Анны Поповой на имя вице-спикеры Госдумы, главы федеральной мониторинговой группы «Честная цена» Ирины Яровой.

Роспотребнадзор признал, что «процедура возврата на переработку непроданных пищевых продуктов несет в себе риски, связанные с безопасностью такой продукции для здоровья человека». Там пояснили, что по истечении срока годности в продуктах питания накапливаются разнообразные «патогенные агенты как микробиологической, так и химической природы». При термической обработке большинство микроорганизмов разрушается, однако их токсины способны выдерживать высокие температуры, указали там.

Сама Яровая отмечает, что пекари обратились к мониторинговой группе из-за сложившейся в отрасли «недопустимой ситуации с возвратами хлеба». По ее словам, из-за этого страна теряет порядка трех миллионов тонн ржи и пшеницы, а также от 50 до 60 миллиардов рублей.

«Наша задача — зашита российских граждан как потребителей в их безусловном праве на качественную и безопасную продукцию по доступной цене и российского производителя от дискриминации и проборов торговых сетей», — подчеркивает парламентарий.

20 февраля Российский союз пекарей призвал власти ввести запрет на возврат продавцами хлебопекарной продукции. Потери отрасли из-за возврата ретейлерами нереализованной продукции, по их оценкам, составляют десятки миллиардов рублей.