Один из крупнейших производителей хлеба объявил о снижении цены на продукцию

Группа компаний «Грейн Холдинг» объявила о снижении цены в среднем от 20 до 30 процентов на батон нарезной для всех своих клиентов — торговых сетей и точек розничной продажи. Об этом заявил президент ООО «Управляющая компания "Грейн Холдинг"» Алексей Деменов, передает «Интерфакс».

«С этой недели практически во всех основных сетях входная цена на батон в нарезке 16 рублей, среднее понижение — от 20 до 30 процентов», — сказал Алексей Деменов. Ранее, отметил он, входная цена на этот вид хлеба составляла около 23 рублей. Президент компании также отметил, что решение принято в связи со снижением издержек предприятия.

По словам Деменова, решение о снижении цены на батон нарезной связано с тем, что он является основным продуктом, который потребляют россияне, его продажи составляют до 50 процентов от общего объема реализации хлебобулочных изделий.

Министерство потребрынка и услуг Московской области проведет встречи с представителями торговых сетей, чтобы отследить, будет ли снижена цена на хлеб группы компаний «Грейн Холдинг», сообщил глава ведомства Владимир Посаженников.

По словам первого зампреда комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимира Плотникова, данная ситуация — «это проверка торговых сетей на прочность». «Если такая инициатива пошла, а цена на полке не изменились, то это заставит нас всех, в том числе законодателей, пересмотреть принципиальные подходы (к работе с торговыми сетями)», — заявил Плотников.

Кроме того, Посаженников заверил, что производители хлеба и хлебобулочных изделий, работающие на территории Подмосковья, не потеряют свой сегмент сбыта из-за решения о снижении цены на хлеб. «Я буду в ручном режиме отрабатывать с каждым хлебокомбинатом, у нас много сетевой и несетевой розницы. Порядка 15 тысяч сетевых магазинов. Думаю, что производители не потеряют свой сегмент», — сказал министр.

Он также отметил, что производители должны будут комплексно рассмотреть вопрос своего дальнейшего развития. Всего, по его словам, на территории региона работает более 30 крупных хлебокомбинатов.

ГК «Грейн Холдинг» объединяет 12 предприятий, которые специализируются на производстве и реализации хлебобулочных изделий, а также на заготовке и хранении зерна, производстве муки и круп. Компания производит около 250 тонн хлеба и изделий из него и перерабатывает более 1,7 тысячи тонн зерна в сутки.