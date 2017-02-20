Пекари предложили запретить ретейлерам возвращать непроданный хлеб

Российский союз пекарей призывает вести запрет на возврат продавцами хлебопекарной продукции, что позволит сэкономить до трех миллионов тонн качественного зерна. Об этом сообщает «Интерфакс». Потери отрасли из-за возврата ретейлерами нереализованного хлеба составляют десятки миллиардов рублей.

«По нашим оценкам, потери — 30 миллиардов рублей», — цитирует агентство директора департамента перерабатывающей и пищевой промышленности Минсельхоза Евгения Ахпашева. Чиновник заявил об этом в понедельник, 20 февраля, на расширенном заседании правления Российского союза пекарей.

В то же время, по оценке союза, потери существенно выше — 50-60 миллиардов рублей в год.

Ранее сообщалось, что в России возник дефицит высококачественной пшеницы, что приводит к снижению качества хлебобулочных изделий и увеличению количества фальсификата. «Высокий урожай неизбежно привел к дефициту качественного зерна, в частности, продовольственной пшеницы третьего класса, являющейся одной из важнейших зерновых культур для производства массовых сортов хлеба в России»,— отмечалось в материалах к совещанию Совета Федерации «О прогнозном балансе ресурсов и использования зерна в РФ».

В настоящее время Россия является лидером по поставкам пшеницы на мировой рынок, обойдя по этому показателю Канаду и США. Российский экспертный центр оценил отечественный экспорт пшеницы в 2016 году в 25 миллионов тонн, что на 14 процентов больше, чем годом ранее. Министр сельского хозяйства Александр Ткачев уверен, что в ближайшие 10 лет экспорт зерна может вырасти до 50 миллионов тонн в год.

