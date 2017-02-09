Перспективы урожая зерновых в России назвали пугающе хорошими

Большой урожай зерна в России в 2017 году может привести к падению цен. Об этом в четверг, 9 февраля, заявил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, сообщает ТАСС.

По его словам, перспектива урожая зерна в 2017 году выглядит пугающе хорошей. «Потому что мы видим пугающе низкие цены нового урожая, который в том числе базируется на этой оценке потенциального урожая в России и на Украине. Колоссальный урожай зерна может обернуться ценовой катастрофой на рынке», — сказал Рылько.

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Сильных драйверов для роста внутреннего потребления зерна нет, поэтому ситуацию будут определять зарубежные поставки, отметил эксперт. При этом нет уверенности, что удастся экспортировать объемы зерна, необходимые для поддержания комфортного уровня цен, считает Рылько.

Традиционно эксперты считают хорошим урожай зерна выше 100 миллионов тонн. По данным директора департамента регулирования рынков Минсельхоза Владимира Волика, у ведомства пока нет официального прогноза по урожаю зерна в России в этом году, однако он точно должен превысить 100 миллионов тонн.

Из-за рекордного урожая в этом году Минсельхоз установил высокую планку по экспорту зерна в текущем сельхозгоду (июль 2016 года — июнь 2017 года) — на уровне 37,5 миллиона тонн. В настоящее время экспортировано около 23 миллионов тонн, указал Рылько.

В январе Российский экспертный центр оценил отечественный экспорт пшеницы в прошлом году в 25 миллионов тонн. Это на 14 процентов больше, чем в 2015 году.

В октябре 2016 года агентство Bloomberg сообщило, что Россия возвращает себе статус крупнейшего в мире экспортера зерна и становится зерновой сверхдержавой. «Россия надолго заняла лидирующее место. Другим производителям придется бороться за сохранение своей доли на рынке», — заявил гендиректор консалтинговой компании Market Check Том Баснетт.