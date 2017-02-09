Финансы
 

Перспективы урожая зерновых в России назвали пугающе хорошими

Перейти в «Мою Ленту»

Большой урожай зерна в России в 2017 году может привести к падению цен. Об этом в четверг, 9 февраля, заявил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, сообщает ТАСС.

По его словам, перспектива урожая зерна в 2017 году выглядит пугающе хорошей. «Потому что мы видим пугающе низкие цены нового урожая, который в том числе базируется на этой оценке потенциального урожая в России и на Украине. Колоссальный урожай зерна может обернуться ценовой катастрофой на рынке», — сказал Рылько.

Сильных драйверов для роста внутреннего потребления зерна нет, поэтому ситуацию будут определять зарубежные поставки, отметил эксперт. При этом нет уверенности, что удастся экспортировать объемы зерна, необходимые для поддержания комфортного уровня цен, считает Рылько.

Традиционно эксперты считают хорошим урожай зерна выше 100 миллионов тонн. По данным директора департамента регулирования рынков Минсельхоза Владимира Волика, у ведомства пока нет официального прогноза по урожаю зерна в России в этом году, однако он точно должен превысить 100 миллионов тонн.

Из-за рекордного урожая в этом году Минсельхоз установил высокую планку по экспорту зерна в текущем сельхозгоду (июль 2016 года — июнь 2017 года) — на уровне 37,5 миллиона тонн. В настоящее время экспортировано около 23 миллионов тонн, указал Рылько.

В январе Российский экспертный центр оценил отечественный экспорт пшеницы в прошлом году в 25 миллионов тонн. Это на 14 процентов больше, чем в 2015 году.

В октябре 2016 года агентство Bloomberg сообщило, что Россия возвращает себе статус крупнейшего в мире экспортера зерна и становится зерновой сверхдержавой. «Россия надолго заняла лидирующее место. Другим производителям придется бороться за сохранение своей доли на рынке», — заявил гендиректор консалтинговой компании Market Check Том Баснетт.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россия стала мировым лидером по экспорту пшеницы
Дворкович предсказал рост урожая зерновых в России до 150 миллионов тонн
Bloomberg назвало Россию зерновой сверхдержавой
Последние новости
Названа возможная причина взрыва на французской АЭС
Захваченный индийцами пакистанский голубь-шпион совершил попытку побега
Минск упрекнул Москву в приравнивании белорусов к иностранцам
Строивший снежные тоннели уфимский мальчик погиб под обвалом
Эйфелеву башню обнесут стеклянной стеной для защиты от террористов
Украина возглавила список стран с худшими показателями свободы творчества
Минобороны опровергло удары «Точками» в сирийской провинции Идлиб
Другие материалы рубрики
Финансы
 — 
00:01 Сегодня
SoftBank's robots 'pepper', dressed in different bank uniforms, are displayed during a news conference in Taipei, Taiwan

Свободная касса

Оставят ли роботы без работы банкиров
15:13 Сегодня

Банк «Югра» поддержит розыгрыш второго Кубка Чемпионов НХЛ

14:58 Сегодня

Сильный доллар назвали главной опасностью 2017 года

14:34 Сегодня

МВФ отказался рассматривать вопрос спасения Украины в феврале

Финансы
 — 
00:08 20 января 2017
NEW YORK, NY - NOVEMBER 08: Campaign chairman John Podesta speaks on stage at Democratic presidential nominee former Secretary of State Hillary Clinton's election night event at the Jacob K. Javits Convention Center November 9, 2016 in New York City. Clinton is running against Republican nominee, Donald J. Trump to be the 45th President of the United States.

Лица трампономики

Как команда нового президента превращает США в корпорацию
13:35 Сегодня

Ветряные станции в Европе впервые превзошли по мощности угольные

13:56 Сегодня

Стоимость выпуска продуктовых талонов оценили в 100 миллиардов рублей

12:38 Сегодня

Банк РПЦ предъявил иск Альфа-банку на 11 миллиардов рублей

Финансы
 — 
00:02 15 января 2017

За императора!

Как устроена экономика «Звездных войн»
13:12 2 февраля 2017

Цена нефти Brent превысила 57 долларов за баррель

12:06 Сегодня

ЦБ задумался о раскрытии банковской тайны

09:35 Сегодня

Задержан топ-менеджер Татфондбанка

Россия
«Россия и мир говорят на разных медицинских языках»
Известный хирург о том, почему наши врачи так сильно отстали от западных коллег
Казус Матильды
В России состоялась публичная премьера православного экстремизма
В ГД предложили разрешить служить по контракту гражданам без высшего образования
Строивший снежные тоннели уфимский мальчик погиб под обвалом
«Меня брат никуда не пускает, потому что заботится обо мне»
О роли женщины в традиционном обществе, домашнем насилии и кавказском дресс-коде
Посетителей московского ресторана эвакуировали из-за горящего жира
Тамбовская пенсионерка умерла после отказа скорой приезжать к ней
Все материалы
Мир
A revolutionary fighter fires at Gadhafi loyalists in downtown Sirte, Libya, Tuesday, Oct. 18, 2011. About 1,000 Libyan revolutionary troops have launched a major assault on Moammar Gadhafi's hometown, surging from the east to try to capture the last area under loyalist control. В поисках нового полковника
Какие силы бьются за власть в современной Ливии
Честность — лучшая политика?
Какую роль играет лицемерие в отношениях США с окружающим миром
В МИД назвали сроки возможного визита Дутерте в Москву
Названа возможная причина взрыва на французской АЭС
Мы ждали вас, мистер Трамп
Чью сторону в конфликте Индии и Пакистана займет новый президент США
Giant figures of (L-R) Emmanuel Macron, head of the political movement En Marche !, or Onwards !, and candidate for the 2017 presidential election, Francois Fillon, former French prime minister, member of The Republicans political party and 2017 presidential candidate of the French centre-right, and French National Front leader Marine Le Pen, are seen during preparations for the carnival parade in Nice, France, February 2, 2017. REUTERS/Eric GaillardСкелеты в шкафу
С какими обвинениями столкнулись главные претенденты на пост президента Франции
На АЭС во Франции произошел взрыв
Все материалы
Бывший СССР
Михаил Толстых (справа) Попал под огонь
Кто и как убил комбата «Сомали» Михаила Толстых
Порошенко запланировал встречу с Трампом в США
Минск упрекнул Москву в приравнивании белорусов к иностранцам
Депутаты в Черкассах устроили драку из-за русского языка
В Раде обвинили Россию в распространении антиукраинских настроений в Польше
Тимошенко обиделась на разговоры о ее встрече с Трампом у дверей туалета
Жевавший свои погоны «киборг» назвал Гиви распиаренным киноактером
Все материалы
Финансы
SoftBank's robots 'pepper', dressed in different bank uniforms, are displayed during a news conference in Taipei, TaiwanСвободная касса
Оставят ли роботы без работы банкиров
Перспективы урожая зерновых в России назвали пугающе хорошими
Банк «Югра» поддержит розыгрыш второго Кубка Чемпионов НХЛ
Сильный доллар назвали главной опасностью 2017 года
МВФ отказался рассматривать вопрос спасения Украины в феврале
Ветряные станции в Европе впервые превзошли по мощности угольные
Стоимость выпуска продуктовых талонов оценили в 100 миллиардов рублей
Все материалы
Бизнес
Последний звонок
Насколько подорожает роуминг в ЕС для россиян
Компания по эвакуации машин заявила о низкой рентабельности бизнеса
«Мираторг» нацелился на рынки Китая и Европы
East Capital признал «Аэрофлот» самой быстрорастущей компаний
В ФАС назвали неэффективным использование портов Крыма
Shell закроет давшее название эталонной марке нефти месторождение Brent
«Роснефть» пресекла попытку «Другой России» провести акцию у офиса компании
Все материалы
Силовые структуры
Убить Дантеса
Как дрался на пистолетах Пушкин: разбор знаменитой дуэли
Жесткий наезд
Как нарушители «сажают» полицейских на капоты своих автомобилей
Актеры в сцене из спектакля «Отелло»Рогатые тоже плачут
Какие преступления совершают из ревности
В Москве бывшего адъютанта главкома сухопутных войск осудили за мошенничество
Минобороны опровергло удары «Точками» в сирийской провинции Идлиб
В Омске 10 миллионов рублей маткапитала выплатили за 56 несуществующих детей
Индийский флот задействовал на учениях авианосец «Викрамадитья» и ракеты Brahmos
Все материалы
Наука и техника
Черная дыра средней массы в центре 47 Тукана (в представлении художника)Тяжелый случай
Доказано существование невозможного типа черных дыр
Мешки из клеток
Зачем ученые создали гибрид свиньи и человека, а затем его умертвили
Бенито Муссолини со сторонниками в Риме в 1922 годуНашептали
Раскрыты подробности геноцида евреев в фашистской Италии
Раскрыты подробности древнейших ритуальных практик
SpaceX пообещала запускать ракеты дважды в месяц
НАСА создало сверхпрочный компьютер для работы в экстремальных условиях
В Антарктиде нашли четыре мертвых озера
Все материалы
Спорт
Антон Шипулин Исправительные работы
Избежит ли сборная России по биатлону повторного провала на ЧМ
Полиция Киева занялась изучением причин смерти вратаря сборной СССР Чанова
СМИ узнали об обнаружении допинга в расположении сборной Казахстана по биатлону
В МВД Украины опровергли факт избиения вратаря сборной СССР Чанова
Партнер Чанова по киевскому «Динамо» назвал причину смерти футболиста
Сборная России опять обновила свой антирекорд в рейтинге ФИФА
Федерация биатлона Франции извинилась за нападки Фуркада в адрес Логинова
Все материалы
Культура
Саша СоколовШкола для умных
Саша Соколов: спасибо, что живой
Наталья и Александр Солженицыны «Патриотизм — это не только гордость за свою страну, но и стыд»
Наталия Солженицына о семье, долге и революции
«Постельные сцены должны сообщать зрителю правду»
Режиссер «На 50 оттенков темнее» о сексе, БДСМ и юморе в кино
Гермиону Грейнджер влюбили в Волан-де-Морта в вирусном ролике
Названы лучшие дебюты поп-певиц всех времен
Денис Мацуев и Захар Прилепин получили премию правительства в области культуры
Колин Фаррелл пробрался в женский пансион в трейлере «Рокового искушения»
Все материалы
Интернет и СМИ
Глубокое внедрение
Как живут люди со «взломанным» телом и камерой вместо глаз
Британка четыре года делала коллажи с незнакомцем и выдавала его за бойфренда
Википедия перестала доверять журналистам Daily Mail
В казнящей за гомосексуализм Саудовской Аравии массово полюбили геев
Алгоритм распознавания лиц NtechLab научился определять пол и эмоции
Елена Малышева заставила пенсионеров полюбить компьютерные игры
Instagram москвички с забавными названиями городов России прославился в сети
Все материалы
Ценности
Уроки французского
Почему древние Delahaye и Bugatti уходят с молотка за миллионы евро
TAG Heuer сделал хронографы для «Манчестер Юнайтед»
Triumph предложил женщинам белье в духе «Ла-ла Лэнда»
Джиджи Хадид превратили в куклу
Google разработает платье на основе персональных данных
К разврату готовы!
«На пятьдесят оттенков темнее» как повод красиво раздеться
Vetements откроет магазин в секретном месте
Все материалы
Путешествия
Дождаться посадки
Шесть самых длинных в мире авиамаршрутов
ABRIDGE, PA - OCTOBER 10: Two supporters of Republican candidate for President Donald J Trump leave after a rally where the candidate some to a crowd of 3000 at Ambridge Area Senior High School on October 10, 2016 in Ambridge, Pennsylvania. Ambridge, Pennsylvania, named after the American Bridge Company, a steel fabricating plant that employed 60,000 workers is a traditionally Democratic stronghold, but is shifting Republican as a shrinking tax base and lost jobs having devastating economic effects on the former industrial community.Трампанутая Америка
Путешествие по стране, где постоянно говорят о новом президенте
Эйфелеву башню обнесут стеклянной стеной для защиты от террористов
Названы сроки нового полета Конюхова
Китайские туристы напали на финских гидов из-за северного сияния
Американская пенсионерка в одиночку объехала на велосипеде семь стран
Российский шеф-повар стал героем американского сериала
Все материалы
Из жизни
Сделаем Америку снова толстой
Дональд Трамп может стать иконой нездорового образа жизни
Биологи демонстрируют темного тигрового питона длиной 4,5 метра, пойманного в 2009 году в районе города Хомстед, штат ФлоридаПолуостров чудовищ
Пятиметровые питоны захватывают Флориду, и никто не может их остановить
Апперкот по-дамски
Женщины Кубы требуют разрешить им заниматься боксом
«Мы теперь истинные америкосы»
История москвички, переехавшей в штат Мичиган и прожившей в США полжизни
Роналду помог спасти 80 собак
Американец стал победителем лотереи дважды за один день
Уборщик метро Сан-Франциско заработал 271 тысячу долларов за год
Все материалы
И пришел лесник
Длительный тест главной опоры Subaru — кроссовера Forester. Часть первая
Adidas обвинил «Теслу» в плагиате
4 действительно первых внедорожника известных марок
Настоящие первопроходцы BMW, Bentley, Alfa Romeo и Porsche из далекого прошлого
Джеймс Мэй продаст свой Rolls-Royce из-за аллергии на него
Самые продаваемые автомобили России
«Топ-25» самых популярных машин в РФ в январе
Названа дата начала производства обновленной «Октавии» в России
На какие иномарки похожи машины проекта «Кортеж»
Какими получились машины политической элиты России и на что они похожи
Все материалы
«Мы начали решать свои проблемы, как в 90-х»
За потребительские кредиты смогут отбирать квартиры
Развели тут бордель
Экскурсия по самому большому публичному дому Южного полушария
Апартаменты в «Москва-Сити» подешевели вдвое
«Теперь она бомж и живет в закутке под лестницей»
История преподавательницы, лишившейся трех квартир в Москве
Война дворцам
Каких домов лишились в 2016 году звезды Голливуда
Москве предрекли торговый провал
Все материалы