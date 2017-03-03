В Минсельхозе рассказали о планах нарастить производство зерна

В ближайшие десять лет Россия должна нарастить производство зерна до 150 миллионов тонн. Об этом заявил глава Минсельхоза Александр Ткачев на совещании в Новосибирске, передает ТАСС.

«Мы должны, прежде всего, заниматься повышением урожайности, — сказал министр. — То, что многие сидят без удобрений, со слабой квалификацией и без взаимодействия с наукой, нас не радует. В этом есть огромный потенциал».

По мнению Ткачева, нужно осваивать рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, страны которого закупают около 27 миллионов тонн зерна в год. Для этого необходимо развивать инфраструктуру: нужны новые порты, транспортные магистрали, терминалы.

Ткачев также отметил, что Минсельхоз не планирует в ближайшее время проводить зерновые интервенции, поскольку это может привести к обрушению цен на рынке. При этом, по его словам, сейчас стоимость продукции и без того низкая.

Государственные интервенции по закупке и продаже зерна (товарные) проводятся в России с 2001 года для стабилизации внутренних цен на зерно. При высоком урожае закупочные интервенции позволяют снять излишек с рынка и простимулировать рост цен, что позволяет производителям избежать убытка. Товарные интервенции, напротив, рассчитаны на снижение цен в неурожайные годы.

В 2016 году, по предварительным данным, российские аграрии собрали рекордные в 119,1 миллиона тонн зерна. По итогам 2015 года урожай составил 104,8 миллиона тонн.

В настоящее время Россия является лидером по поставкам пшеницы на мировой рынок, обойдя по этому показателю Канаду и США. Российский экспертный центр оценил отечественный экспорт пшеницы в 2016 году в 25 миллионов тонн, что на 14 процентов больше, чем годом ранее.