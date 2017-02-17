Бизнес
 

Минсельхоз понадеялся сдержать стремительное падение цен на зерно

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Минсельхоз надеется удержать стремительное падение цен на зерно, заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев, передает Rambler News Service.

Он напомнил, что в 2016 году российские аграрии собрали рекордный урожай в 119 миллионов тонн.

«Конечно, это огромная победа. И сегодня очень важно правильно распорядиться зерном и удержать цены, которые, к сожалению, стремительно снижаются. Тем не менее, я надеюсь, нам удастся это сделать», — сказал Ткачев.

Ранее глава Минсельхоза говорил, что укрепление рубля является серьезным минусом для российского экспорта и ударом для российской экономики.

В феврале сообщалось, что ведомство намерено выделить сельхозпроизводителям дополнительные субсидий в сумме 3,8 миллиарда рублей. Общий объем субсидий в текущем году вырастет до 15 миллиардов.

Россия в 2016 году экспортировала 25 миллионов тонн пшеницы (на 14 процентов больше результатов 2015 года) и впервые стала мировым лидером по поставкам этого вида зерна, сообщал в начале 2017 года Российский экспортный центр. Крупнейшим покупателем российской пшеницы остается Египет. Кроме того, Россия поставляет зерно в Турцию, Бангладеш, Нигерию, Иран и еще около 70 стран.

В ноябре прошлого года вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что потенциал производства зерна в России составляет до 150 миллионов тонн в год. В тот же день Ткачев заявил, что в 2016 году РФ соберет рекордный урожай зерна — более 117 миллионов тонн, экспорт при этом достигнет 35 миллионов тонн.

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