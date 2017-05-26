Bloomberg предсказало России потерю статуса мирового лидера по экспорту пшеницы

В нынешнем сельскохозяйственном сезоне США обгонят Россию по экспорту пшеницы. Об этом в пятницу, 26 мая, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные американского Минсельхоза.

Агентство указывает, что падение курса доллара снизило цены на американскую пшеницу, сделав ее более конкурентоспособной.

Ожидается, что Соединенные Штаты отправят на экспорт 28,2 миллиона тонн пшеницы, в годовом выражении поставки вырастут на 34 процента. Россия продаст 28 миллионов тонн. При этом европейский экспорт упадет из-за укрепления евро и плохой урожайности и составит 27 миллионов тонн.

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В то же время Минсельхоз России прогнозирует, что объем экспорта пшеницы достигнет 27 миллионов тонн, передает РИА Новости со ссылкой на замглавы ведомства Джамбулата Хатуова.

По итогам 2016 года Россия стала мировым лидером по экспорту пшеницы. Страна поставила на рынок 25 миллионов тонн пшеницы, что на 14 процентов больше, чем в 2015 году. На втором месте расположились США с показателем 24 миллиона тонн. Канада поставила на экспорт 20 миллионов, равно как и Австралия.

В октябре 2016 года Bloomberg сообщило, что Россия возвращает себе статус крупнейшего в мире экспортера зерна и становится зерновой сверхдержавой. «Россия надолго заняла лидирующее место. Другим производителям придется бороться за сохранение своей доли на рынке», — заявил тогда гендиректор консалтинговой компании Market Check Том Баснетт.