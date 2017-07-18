Аналитики допустили новый рекордный урожай зерна в России

Аналитики оценивают урожай зерна в России в 2017 году на уровне 115-118 миллионов тонн, этот результат близок к рекордному показателю прошлого года. Об этом во вторник, 18 июля, заявил глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский, сообщает Reuters.

«В целом качество будет повыше прошлого года. Если погода будет благоприятствовать, то мы можем побить прошлогодний рекорд», — приводит агентство его слова.

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Урожай пшеницы в нынешнем году глава РЗС оценил в более чем 70 миллионов тонн. На этом фоне Россия может обеспечить рекордный экспорт зерна в этом сезоне, а уровень переходящих запасов достигнет 22,5 миллиона тонн.

5 июля глава Минсельхоза Александр Ткачев заявил, что холодная погода весной-летом 2017 года не позволит повторить результат прошлого года. Плохая погода в России может привести к снижению урожая и, соответственно, ускорению инфляции в третьем квартале 2017 года, отмечали также в Центробанке.

В прошлом году Россия получила рекордный урожай зерна — около 120-121 миллиона тонн. По итогам 2015 года урожай составил 104,8 миллиона тонн.

Российский экспертный центр оценил отечественный экспорт пшеницы в прошлом году в 25 миллионов тонн. Это на 14 процентов больше, чем в 2015-м.