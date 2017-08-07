Ткачев пообещал нарастить экспорт зерна при некрепчающем долларе

При благоприятных условиях Россия может нарастить экспорт зерна в будущем году. Об этом в понедельник, 7 августа, заявил глава Минсельхоза Александр Ткачев, сообщает телеканал «Россия 24».

«Если доллар не будет крепчать, если мы будем открывать новые страны для экспорта, что, собственно, сегодня происходит, то мы сможем выйти на уровень экспорта по зерну порядка 38 миллионов тонн, то есть это значительный рост», — сказал он.

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Экспорт российского зерна в 2017 году вырос на 4,5 процента в годовом выражении и составил 35,5 миллиона тонн, в том числе пшеницы — 27 миллионов тонн (плюс девять процентов), отметил Ткачев.

Сроки сбора урожая нынешнего года сдвинуты на две недели из-за непогоды, по прогнозу министра он составит 103-105 миллионов тонн. «Мы очень надеемся, что осень будет достаточно сухая, не такая дождливая как весна и лето, потому что в поле зерно есть», — подчеркнул глава Минсельхоза.

Также Ткачев заявил о снижении цен на овощи. Он подчеркнул, что стоимость некоторых продуктов уже упала на 15 процентов, сообщает Национальная служба новостей (НСН).

Согласно прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка, экспорт российской пшеницы в следующем сельскохозяйственном году (июль 2018 года — июнь 2019 года) достигнет 28 миллионов тонн, что является рекордным показателем.

По данным Российского зернового союза, урожай зерна в России в 2017 году составит 115-118 миллионов тонн, этот результат близок к рекордному показателю прошлого года.