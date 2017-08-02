Россия начнет активнее экспортировать в Китай гречку и подсолнечник

Россия договорилась о поставках на китайский рынок гречки и подсолнечника. Об этом в среду, 2 августа, сообщил РИА Новости глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Чиновник, находящийся в Шанхае на конференции министров торговли стран-членов БРИКС, рассказал, что в настоящее время создана специальная комиссия, задачей которой является снятие торговых ограничений с обеих сторон. По его словам, на днях состоялось заседание этого консультативного органа, на котором представители России договорились с китайскими партнерами о более активных поставках гречки и подсолнечника.

«По пшенице тоже регионы расширяем. Говорили о Челябинской области, об Алтае. О том, что из этих регионов будут тоже пшеницу поставлять. Здесь тоже идет активная работа», — добавил чиновник.

В начале июня генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько прогнозировал, что в следующем сельхозгоду (июль 2018 года — июнь 2019 года) экспорт достигнет 28 миллионов тонн, что станет рекордным показателем.

В 2016 году Россия экспортировала 25 миллионов тонн пшеницы, впервые став мировым лидером по поставкам этого вида зерна.