Несырьевой экспорт России вырос на 14 процентов

Рост несырьевого экспорта в России на данный момент составляет 14 процентов против спада в прошлом году на 7,3 процента. Об этом заявил вице-премьер Аркадий Дворкович, сообщает ТАСС. Он не уточнил, за какой период текущего года брались данные.
По информации Российского экспортного центра, несырьевой неэнергетический экспорт РФ в 2016 году снизился на 7,3 процента к уровню 2015 года. Наибольший вес в нем имели алюминий и его сплавы, полуфабрикаты нелегированной стали, пшеница и пиломатериалы.
Существенной долей характеризовались также смешанные удобрения, горячекатаный нелегированный листовой прокат, рафинированная медь, металлы платиновой группы, азотные удобрения, мороженая рыба, калийные удобрения, никель, турбореактивные двигатели и газовые турбины, подсолнечное масло, твэлы и ядерные реакторы, синтетический каучук.
В денежном выражении несырьевой экспорт в первом квартале 2017 года вырос на 19 процентов. По физическому объему рост составил 4,7 процента в сравнении с аналогичным периодом 2016 года.
В апреле глава совета Центра стратегических разработок, бывший министр финансов России Алексей Кудрин заявил, что для ускорения экономического развития страны необходимо в два раза увеличить несырьевой экспорт.