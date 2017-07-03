Несырьевой экспорт России вырос на 14 процентов

Рост несырьевого экспорта в России на данный момент составляет 14 процентов против спада в прошлом году на 7,3 процента. Об этом заявил вице-премьер Аркадий Дворкович, сообщает ТАСС. Он не уточнил, за какой период текущего года брались данные.

По информации Российского экспортного центра, несырьевой неэнергетический экспорт РФ в 2016 году снизился на 7,3 процента к уровню 2015 года. Наибольший вес в нем имели алюминий и его сплавы, полуфабрикаты нелегированной стали, пшеница и пиломатериалы.

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Существенной долей характеризовались также смешанные удобрения, горячекатаный нелегированный листовой прокат, рафинированная медь, металлы платиновой группы, азотные удобрения, мороженая рыба, калийные удобрения, никель, турбореактивные двигатели и газовые турбины, подсолнечное масло, твэлы и ядерные реакторы, синтетический каучук.

В денежном выражении несырьевой экспорт в первом квартале 2017 года вырос на 19 процентов. По физическому объему рост составил 4,7 процента в сравнении с аналогичным периодом 2016 года.

В апреле глава совета Центра стратегических разработок, бывший министр финансов России Алексей Кудрин заявил, что для ускорения экономического развития страны необходимо в два раза увеличить несырьевой экспорт.