Российским мебельщикам помогут завоевать зарубежные рынки

Российский экспортный центр (РЭЦ) и Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России заключили соглашение о мерах по стимулированию экспорта мебельной продукции. Об этом говорится в пресс-релизе ассоциации, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Документ предусматривает комплекс мер поддержки отечественных производителей при выходе на зарубежные рынки. В частности, РЭЦ поможет в создании базовых шоу-румов, складов и торговых домов за рубежом, а также окажет финансовую поддержку — предоставит госгарантии и страхование.

Президент ассоциации мебельщиков Александр Шестаков отметил, что тенденция по увеличению объемов экспорта наблюдается последние несколько лет. В частности, по итогам 2016 года экспорт мебели из России составил более 238 миллиона долларов, что на 13 процентов больше, чем годом ранее. Данный тренд, по его словам, сохранился и в первом квартале 2017 года.

В ассоциации обращают внимание, что в этом году вступили в силу правила, позволяющие субсидировать выставочную деятельность. Предприятиям малого бизнеса компенсирует 80 процентов затрат на строительство стенда и доставку образцов, крупного — половину. На эти цели в госбюджете заложены средства в сумме 2,7 миллиарда рублей на два года — 2017 и 2018-й.

