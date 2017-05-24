Российский экспортный центр будет продвигать отечественные товары в Европе

Российский экспортный центр (РЭЦ) в рамках проекта Made in Russia будет продвигать товары не только в Азии, но и в Европе. Приоритетными странами являются Великобритания и Германия. Об этом заявила директор по внешним коммуникациям РЭЦ Вера Подгузова, передает корреспондент «Ленты.ру».

По ее словам, РЭЦ будет постепенно наращивать информационно-рекламное присутствие в Европе для того, чтобы улучшить известность российских товаров повседневного спроса.

«Мы делаем упор на азиатском рынке, однако мы будем наращивать информационное присутствие и в Европе, чтобы повысить известность российских товаров. Завоевав Европу, можем рассчитывать, что завоюем мир», — сказала Подгузова.

Она добавила, что о своем интересе к экспорту товаров под брендом Made in Russia заявили 25 компаний.

Проект Made in Russia в отношении российских экспортеров реализуется впервые. Для реализации программы РЭЦ получил субсидию на 2017 год в размере 370 миллионов рублей. Бренд ориентирован на то, чтобы продвигать за рубежом товары массового потребления: продукты питания, косметику, одежду, игрушки и прочее. Первый сертификат на реализацию товаров под брендом Made in Russia может быть выдан уже в июне.