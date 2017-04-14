Украина резко увеличила импорт российских товаров

Россия в январе-феврале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года года нарастила поставки своих товаров на Украину на 79 процентов — до 1,02 миллиарда долларов. Это составляет 15 процентов от общего объема импорта Киева. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщает УНИАН со ссылкой на данные Госстата республики.

При этом Украина за два месяца с начала года увеличила экспорт в Россию на 54 процента — до 576,6 миллиона долларов или девять процентов всех зарубежных поставок страны.

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В то же время экспорт украинских товаров в страны Евросоюза вырос на 16 процентов — до 2,44 миллиарда долларов. Поставки из ЕС показали рост на 13 процентов — до 2,79 миллиарда долларов, отметили в Госстате.

Дефицит внешней торговли на Украине в январе-феврале снизился в 1,8 раза — до 423,2 миллиона долларов.

6 апреля Государственная фискальная служба Украины сообщила, что Москва остается ключевым партнером Киева при импорте и экспорте угля.

По данным Госстата, в 2016 году российский бизнес вложил в экономику Украины 1,67 миллиарда долларов — 38 процентов от общей доли инвестиций.