Украина исчерпала квоты на беспошлинную поставку продуктов в ЕС

Украина полностью использовала беспошлинные квоты на экспорт в Европейский союз основных групп товаров в первом квартале 2017 года. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщил Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ).

«По состоянию на март уже полностью использованы беспошлинные квоты на экспорт по пяти группам товаров: натуральный мед, сахар, крупы и муку, виноградный и яблочный соки и кукурузу», — говорится в сообщении. Также на 96 процентов использованы квоты по обработанным томатам и на 84 процента по пшенице.

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Подобная тенденция наблюдалась и в прошлом году, отметили в УКАБ. При этом в 2017 году должны быть увеличены объемы квот на беспошлинный экспорт натурального меда, круп и муки, обработанных томатов, виноградного сока и зерновых (овса, пшеницы, кукурузы и ячменя).

В конце 2016 года газета The New York Times писала, что за год после вступления Украины в зону свободной торговли с ЕС, экономика страны понесла большие потери, в частности, проблемы коснулись аграрного сектора. Основной ущерб наносят устанавливаемые Евросоюзом квоты на поставку продукции, а также торговые ограничения со стороны России, отмечало издание.

Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС было подписано еще в 2014 году. По соглашению, Украина получила право без пошлин поставлять в ЕС 36 товарных позиций в рамках утвержденных объемов тарифных квот, а для других групп товаров были снижены ставки ввозных таможенных пошлин.