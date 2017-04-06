Россия осталась ключевым угольным партнером Украины

Москва остается ключевым партнером Киева при импорте и экспорте угля. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Государственной фискальной службы (ГФС) Украины.

«Импорт угля из РФ за период с 1 января по 31 марта составил 61,59 процента [от общего объема закупок], экспорт в РФ — 57,07 процента», — сообщила ГФС.

По итогам трех месяцев 2017 года Украина закупила в России угля на 350,8 миллиона долларов. При этом в РФ было продано угля на 12,2 миллиона долларов.

3 апреля министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик отправил в Госдепартамент США письмо с просьбой о поставках угля.

23 марта глава украинского Минэнерго объявил о готовящемся запрете на импорт антрацитового угля из России.

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6 марта власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) заявили о прекращении поставок угля на Украину. Сообщалось, что уголь из Донбасса теперь отгружается в Россию.

Украина второй месяц живет в режиме чрезвычайного положения, вызванного дефицитом угля антрацитовой группы. Поставки топлива были прекращены из-за блокады железных и автомобильных дорог, устроенной украинскими радикалами. В середине марта Киев также ввел полную грузовую транспортную блокаду ДНР и ЛНР.