В Киеве рассказали о скором запрете импорта российского угля

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил о готовящемся запрете импорта антрацитового угля из России. Об этом в четверг, 23 марта, сообщает «Интерфакс».

«Проект постановления на данный момент готовится. Решение будет принято», — сказал Насалик. По его словам, инициатива будет вынесена на рассмотрение кабинета министров на одном из ближайших заседаний.

10 марта стало известно, что Украина закупила в России каменный уголь и антрацит на сумму 247 миллионов долларов, что составляет 69,1 процента от общего импорта страны. Второе место в поставках угля на территорию Украины занимают США с долей 18 процентов, третье — Казахстан (5,7 процента).

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За четыре дня до этого в руководстве самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) сообщили, что поставки угля на Украину полностью прекращены. При этом отмечалось, что уголь из Донбасса теперь отгружается в Россию. «Обсуждаются, в частности, и поставки в Крым», — сообщили в правительстве ЛНР.

На Украине второй месяц действует режим чрезвычайного положения из-за дефицита угля антрацитовой группы, вызванного блокадой железных и автомобильных дорог радикалами. В середине марта Совет национальной безопасности и обороны страны ввел полную грузовую транспортную блокаду неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. При этом украинские националисты при поддержке ряда политиков ведут ее с января.