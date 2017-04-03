Украина попросила США о поставках угля

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик отправил в Госдепартамент США письмо с просьбой о поставках угля. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщает «Укринформ».

«Большинство генераций (генерирующих электроэнергию теплоэлектростанций — прим. «Ленты.ру») начали контрактовать уголь, в том числе, из Южной Африки, из других стран (...). Мы узнали, что можем поставить из Америки 2,5 миллиона тонн», — рассказал Насалик.

23 марта глава украинского Минэнерго объявил о готовящемся запрете на импорт антрацитового угля из России. 10 марта стало известно, что Киев закупил в РФ каменный уголь и антрацит на сумму 247 миллионов долларов (69,1 процента от общего импорта страны).

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6 марта власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) заявили о прекращении поставок угля на Украину. Сообщалось, что уголь из Донбасса теперь отгружается в Россию.

Украина второй месяц живет в режиме чрезвычайного положения, вызванного дефицитом угля антрацитовой группы. Поставки топлива были прекращены из-за блокады железных и автомобильных дорог, устроенной украинскими радикалами. В середине марта Киев также ввел полную грузовую транспортную блокаду ДНР и ЛНР.