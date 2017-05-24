Турция ввела новые ограничения на импорт пшеницы из России

Турция ввела дополнительные ограничения на поставки российской пшеницы. Об этом в среду, 24 мая, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на аналитический центр «Совэкон» и российских экспортеров.

По новым правилам, отныне на Россию должно приходиться не более 25 процентов от всех лицензий, выданных на импорт зерна. Данный документ необходим для того, чтобы поставлять зерно в страну без пошлины для переработки и дальнейшего экспорта. Он является инструментом защиты внутреннего рынка страны.

По словам одного из российских трейдеров, очевидно, что Турция, как и Россия, защищает свой рынок, но чтобы воспользоваться беспошлинным режимом для ввоза российской пшеницы, турецкий импортер должен придумать, где ему купить 75 процентов пшеницы. Только тогда 25 процентов он может импортировать из России. Это создает проблемы для импортеров, поскольку им нужно менять логистику, создавать новые схемы поставок, отмечает собеседник агентства.

Решение Турции квотировать поставки российской пшеницы может быть связано с тем, что связано с тем, что и Россия сняла запрет на помидоры не полностью, считает директор «Совэкона» Андрей Сизов. Он также напомнил, что турецкий комитет по зерновым не включил Россию в число возможных стран–поставщиков кукурузы на тендере, который прошел в мае.

Издание отмечает, что для Турции Россия является стратегическим поставщиком сельскохозяйственной продукции. Так, по данным Института конъюнктуры аграрного рынка, в последние годы 70–75 процентов муки в Турции производилось из российской пшеницы. Россия, в свою очередь, поставляет в Турцию 12–13 процентов экспортируемой пшеницы. Кроме того, Турция является основным покупателем высококачественной продовольственной пшеницы, являющейся самым высокомаржинальным продуктом.

В то же время президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский заявил Rambler News Service, что не знает о введении Турцией новых ограничений на импорт российской пшеницы.

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Ранее, 4 мая, Турция отменила ограничения на импорт пшеницы из России. Произошло это после переговоров президента России Владимира Путина и его турецкий коллега Реджепа Тайипа Эрдогана, в результате которых стороны договорились о снятии ограничений, введенных в экономических отношениях двух стран. При этом ограничения в отношении поставок в Россию помидоров пока сохранятся.

Анкара с 15 марта исключила Россию из списка стран, ввозящих сельхозпродукцию без пошлин. По данным российского Минсельхоза, размер ввозной таможенной пошлины на пшеницу и кукурузы составляет 130 процентов, риса — 45 процентов, бобовых — 9,7 процента.