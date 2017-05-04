Турция сняла ограничения на ввоз российской пшеницы

Турция отменила ограничения на импорт пшеницы из России. Об этом в Стамбуле в четверг, 4 мая, заявил министр экономики страны Нихат Зейбекчи, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

Анкара с 15 марта исключила Россию из списка стран, ввозящих сельхозпродукцию без пошлин. По данным российского Минсельхоза, размер ввозной таможенной пошлины на пшеницу и кукурузы составляет 130 процентов, риса — 45 процентов, бобовых — 9,7 процента.

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3 мая президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи в Москве договорились о снятии ограничений, введенных в экономических отношениях двух стран. При этом ограничения в отношении поставок в Россию помидоров пока сохранятся.

В апреле вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что Россия не снимет ограничения в отношении Турции, если та не отменит пошлины на российское зерно.

C 1 января Россия ввела эмбарго на поставки сельскохозяйственной продукции из Турции. Это стало ответом на инцидент в небе Сирии, когда турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик.