Россия побьет абсолютный рекорд СССР по урожаю зерна

Отраслевое агентство «СовЭкон» улучшило прогноз урожая зерна в России в нынешнем году до 133 миллионов тонн, что на 5,4 миллиона тонн больше предыдущих ожиданий. Об этом в пятницу, 8 сентября, сообщается на сайте «СовЭкона».

«Абсолютный рекорд 1978 года в 127,4 миллиона тонн, весьма вероятно, будет побит», — отмечается в обзоре агентства, передает Reuters.

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Согласно прогнозу «СовЭкона», урожай пшеницы в 2017 году ожидается на уровне 81,1 миллиона тонн, вместо ожидавшихся ранее 78,9 миллиона тонн, ячменя — составит 20 миллионов тонн (плюс 0,6 миллиона тонн к предыдущему прогнозу).

Дальнейшего заметного улучшения прогнозов сбора пшеницы не ожидается, отмечают эксперты.

При этом оценка урожая кукурузы понижена на 1,2 миллиона тонн до 15,2 миллиона тонн из-за неблагоприятных условий на юге России.

21 августа глава Минсельхоза Александр Ткачев заявил, что экспорт зерна из России в 2017-2018 сельскохозяйственном году может достигнуть рекордных 40 миллионов тонн.