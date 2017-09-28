Ткачев предрек рост экспорта продовольствия до 20 миллиардов долларов

Экспорт сельхозпродукции может вырасти по итогам 2017 года до 20 миллиардов долларов в денежном выражении. Об этом заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев, сообщает Rambler News Service. По его словам, рост должен быть зафиксирован не только в зерновой отрасли, «но и по мясу, растительному маслу, сахару».

«Мы выходим на серьезные рубежи и занимаем большую долю в экспортной продукции во всем мире», — сказал Ткачев. По его прогнозу, экспорт зерна в сезоне 2017/2018 может составить около 43-45 миллионов тонн.

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В прошлом году экспорт сельхозпродукции достиг 17 миллиардов долларов. Таким образом, в текущем году увеличение объемов вывоза может составить чуть менее 18 процентов. Рост в 2016 году составлял 5 процентов.

8 сентября отраслевое агентство «СовЭкон» улучшило прогноз урожая зерна в России в нынешнем году до 133 миллионов тонн, что на 5,4 миллиона тонн больше предыдущих ожиданий. «Абсолютный рекорд 1978 года в 127,4 миллиона тонн, весьма вероятно, будет побит», — отмечается в обзоре. Согласно прогнозу «СовЭкона», урожай пшеницы в 2017 году ожидается на уровне 81,1 миллиона тонн, вместо ожидавшихся ранее 78,9 миллиона тонн, ячменя — составит 20 миллионов тонн (плюс 0,6 миллиона тонн к предыдущему прогнозу).

По прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка, экспорт российской пшеницы в следующем сельскохозяйственном году (июль 2018 года — июнь 2019 года) достигнет 28 миллионов тонн, что является рекордным показателем.