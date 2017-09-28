Ткачев похвастался рекордным урожаем за всю историю России и СССР

Урожай зерна в 2017 году превысит рекорд СССР и станет самым большим за всю историю России. Об этом в четверг, 28 сентября, заявил министр сельского хозяйства России Александр Ткачев, сообщает пресс-служба правительства.

По его словам, ранее Минсельхоз был осторожен в прогнозах из-за неблагоприятной погоды в некоторых регионах. «Но сегодня убрано 85 процентов посевных площадей и намолочено почти 122 миллиона тонн зерна в бункерном весе, и мы можем с уверенностью говорить о том, что будет собран рекордный урожай, может быть, за всю историю России и, конечно, Советского Союза», — заявил Ткачев.

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В 1978 году был собран рекордный урожай — 127 миллионов тонн, в нынешнем году этот максимум будет превышен, отметил министр.

В начале месяца отраслевое агентство «СовЭкон» улучшило прогноз урожая зерна в России в нынешнем году до 133 миллионов тонн, что на 5,4 миллиона тонн больше предыдущих ожиданий.

В августе Ткачев заявил, что экспорт зерна из России в 2017-2018 сельскохозяйственном году может достигнуть рекордных 40 миллионов тонн.

В 2016 году российские аграрии собрали рекордные 120 миллионов тонн зерна. По итогам 2015 года урожай составил 104,8 миллиона тонн.