Путин предрек рекордный урожай в этом году

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным заявил, что сельскохозяйственный урожай в этом году побьет предыдущие рекорды. Об этом он сказал в субботу, 23 сентября, передает РИА Новости.
«Похоже, будет опять рекордный урожай», — заявил Путин.
Министр подтвердил прогнозы главы государства. «Да, начиналось все не очень хорошо, но сейчас просто идеальные погодные условия для того, чтобы собирать урожай, и урожайность находится на уровне выше прошлого года, и количество потерянного урожая тоже серьезно уменьшилось», — сказал Орешкин.
8 сентября отраслевое агентство «СовЭкон» улучшило прогноз урожая зерна в России в нынешнем году до 133 миллионов тонн, что на 5,4 миллиона тонн больше предыдущих ожиданий. «Абсолютный рекорд 1978 года в 127,4 миллиона тонн, весьма вероятно, будет побит», — отмечается в обзоре. Согласно прогнозу «СовЭкона», урожай пшеницы в 2017 году ожидается на уровне 81,1 миллиона тонн, вместо ожидавшихся ранее 78,9 миллиона тонн, ячменя — составит 20 миллионов тонн (плюс 0,6 миллиона тонн к предыдущему прогнозу).
21 августа глава Минсельхоза Александр Ткачев заявил, что экспорт зерна из России в 2017-2018 сельскохозяйственном году может достигнуть рекордных 40 миллионов тонн.