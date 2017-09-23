Путин предрек рекордный урожай в этом году

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным заявил, что сельскохозяйственный урожай в этом году побьет предыдущие рекорды. Об этом он сказал в субботу, 23 сентября, передает РИА Новости.

«Похоже, будет опять рекордный урожай», — заявил Путин.

Материалы по теме Такой деловой климат Почему погода плохо отразится на экономике России

Министр подтвердил прогнозы главы государства. «Да, начиналось все не очень хорошо, но сейчас просто идеальные погодные условия для того, чтобы собирать урожай, и урожайность находится на уровне выше прошлого года, и количество потерянного урожая тоже серьезно уменьшилось», — сказал Орешкин.

8 сентября отраслевое агентство «СовЭкон» улучшило прогноз урожая зерна в России в нынешнем году до 133 миллионов тонн, что на 5,4 миллиона тонн больше предыдущих ожиданий. «Абсолютный рекорд 1978 года в 127,4 миллиона тонн, весьма вероятно, будет побит», — отмечается в обзоре. Согласно прогнозу «СовЭкона», урожай пшеницы в 2017 году ожидается на уровне 81,1 миллиона тонн, вместо ожидавшихся ранее 78,9 миллиона тонн, ячменя — составит 20 миллионов тонн (плюс 0,6 миллиона тонн к предыдущему прогнозу).

21 августа глава Минсельхоза Александр Ткачев заявил, что экспорт зерна из России в 2017-2018 сельскохозяйственном году может достигнуть рекордных 40 миллионов тонн.