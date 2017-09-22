Власти Подмосковья отметили успехи аграриев в уборке зерна

Аграрии Подмосковья намолотили к настоящему моменту более 400 тысяч тонн зерновых, что на 12 процентов выше всего валового урожая зерна прошлого года. Об этом сообщает РИАМО в пятницу, 22 сентября.

«Это радует, но пока рано расслабляться. Урожай собран с площади 122,2 тысячи гектаров, что составляет 83 процента от посевной площади, занятой под зерновыми», — сказал глава министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

По его словам, средняя урожайность в регионе составила 33 центнера с гектара. «Среди районов по валовому сбору безоговорочный лидер Зарайский городской округ, аграрии которого намолотили 114,8 тысячи тонн зерна. За ним идут Серебряно-Прудский, Луховицкий, Домодедовский и Ступинский округа», — перечислил министр.

Разин также отметил работу комбайнеров, водителей и трактористов, которые делают все возможное для того, чтобы собрать выращенный урожай, «пока погода дарит нам солнечные дни».

11 августа сообщалось, что в этом году с полей Подмосковья планируется собрать не менее трехсот тысяч тонн зерна.

Всего урожай зерна в России в 2017-м, как полагают в отраслевом агентстве «СовЭкон», может составить 125,2 миллиона тонн. Ранее этот показатель ожидался на уровне 117 миллионов тонн.

