В Подмосковье подсчитали плановые показатели по сбору зерна

С полей Подмосковья планируется собрать не менее трехсот тысяч тонн зерна в этому году, сообщается на сайте регионального правительства в пятницу, 11 августа.

«Прогноз валового урожая зерновых с учетом неблагоприятных погодных условий составляет 320 тысяч тонн зерна, в прошлом году он был немного выше — 357 тысяч тонн. Но солнечные дни могут изменить этот прогноз в лучшую сторону», — сказал глава министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Отмечается, что в Коломенском районе уже намолочено свыше тысячи тонн зерна с 325 гектаров, в городском округе Домодедово — 950 тонн, в Серебряных Прудах — 550, еще в четырех районах собрано прядка 800 тонн. Всего урожай озимых соберут со 146 тысяч гектаров, в работах будет участвовать более 400 комбайнов.

19 июля Андрей Разин сообщил, что активные работы по уборке урожая стартуют в Мособласти после 20 августа.