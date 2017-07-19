Названа дата старта массовой уборки урожая в Подмосковье

Активные работы по уборке урожая стартуют в Подмосковье после 20 августа, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его слова приводятся на сайте правительства Московской области в среду, 19 июля.

«Из-за того, что есть погодно-климатические условия, важно проводить работы на полях быстро, не задерживаться. Есть определенные сложности. И очень важно, чтобы техническая оснащенность предприятий была очень высокая», — сказал министр.

Разин также отметил, что в Мособласти уже собрали ранний картофель и капусту, в скором времени начнется уборка зерновых.

Накануне председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин анонсировал большой урожай яблок в 2017 году. В середине июня местные власти пообещали высокий урожай грибов, отметив, что грибной сезон из-за холодного лета начнется позже обычного.

26 июня в регионе начался сбор урожая клубники.