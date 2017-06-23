Подмосковье откроет сезон запоздавшей из-за холодов клубники

Сбор урожая клубники начнется в Московской области 26 июня. Об этом сообщило региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия на своем сайте в пятницу, 24 июня.

«Холодное, дождливое лето немного отсрочило эту дату. Но агрономы уверяют, что обильные дожди ягоде пошли только на пользу. И с опозданием, но мы все же рассчитываем на хороший урожай», — приводятся в сообщении слова министра Андрея Разина.

В Подмосковье надеются, что урожай ягод достигнет тысячи тонн. Разин также подчеркивает, что подмосковная клубника пусть и дороже импортной, зато полностью свободна от нитратов.

В министерства обещают, что она появится на прилавках в столице и области уже на следующей неделе.

В конце мая директор подмосковного сельскохозяйственного предприятия «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин рассказал телеканалу «360», что клубника появится на прилавках позже обычного из-за непогоды, в том числе майских заморозков.