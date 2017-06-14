Власти Подмосковья анонсировали высокий урожай грибов

Урожай грибов в Московской области в 2017 году может превысить показатели прошлого года благодаря влажной и прохладной погоде. Об этом говорится на сайте правительства Московской области в среду, 14 июня.

«Грибы — это то царство, которое любит погоду нежаркую и влажную, так что мы надеемся, что такая погода будет способствовать хорошему урожаю грибов», — отметил глава комитета лесного хозяйства региона Иван Советников.

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По его словам, в подмосковных лесах уже можно найти первые грибы, однако большинство начнут расти с середины июля.

Сейчас в московском регионе установилась пасмурная дождливая погода. По прогнозам синоптиков, температура воздуха на этой неделе в Подмосковье будет соответствовать показателям конца сентября, отмечается в сообщении регионального правительства.

В декабре прошлого года министр сельского хозяйства России Александр Ткачев заявил, что Россия может накормить дикорастущими грибами полмира, но для этого нужно поддержать развитие их переработки. Он добавил, что в стране растет огромное количество грибов, которые можно собирать и брендировать.