Власти Подмосковья рассказали о начале грибного сезона

Холодное лето стало причиной позднего начала грибного сезона в Московской области, сообщается на сайте регионального правительства в среду, 5 июля.

«Обычно начало грибного сезона в Подмосковье приходится на конец второй декады июля, а пик — на вторую-третью неделю августа. В этом году лето холодное, земля не успевает прогреться, так что ожидаем начало грибного сезона чуть позже», — говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства региона.

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Отмечается, что сейчас в подмосковных лесах можно найти лисички и маслята.

Ранее в среду министерство экологии и природопользования Мособласти сообщило, что дождливое лето пошло на пользу ряду краснокнижных растений Подмосковья. «Растения выросли крупные, здоровые, цветение идет пышное и довольно продолжительное», — отметил министр экологии региона Александр Коган.

14 июня глава комитета лесного хозяйства региона Иван Советников заявил, что урожай грибов в Московской области в 2017 году может превысить показатели прошлого года благодаря влажной и прохладной погоде.