В Минэкологии Подмосковья порадовались дождливой погоде

Дождливое лето пошло на пользу ряду краснокнижных растений Подмосковья. Об этом сообщается на сайте министерства экологии и природопользования Московской области в среду, 5 июля.

«В этом году для цветения орхидей создались благоприятные условия — начало лета выдалось прохладным и с достаточным количеством дождей. Растения выросли крупные, здоровые, цветение идет пышное и довольно продолжительное», — приводятся в сообщении слова министра экологии региона Александра Когана.

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Кроме того, в ходе полевых работ экологи осуществили мониторинг одного из немногих сохранившихся в Московской области мест обитания редкого растения княженики (полевики), занесенного в Красную книгу Подмосковья и произрастающего на территории проектируемого памятника природы «Тяпкино болото» (Дубна). Установлено, что растения также чувствуют себя хорошо.

3 июля глава МЧС Владимир Пучков предупредил, что в середине лета россиян ждут катаклизмы из-за осадков, резких перепадов температур, порывистого ветра. По его словам, июль станет таким же сложным и напряженным, как и конец июня, который был охарактеризован большим количеством осадкой.