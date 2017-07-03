Дожди в Москве заставили пользователей сети поверить в климатическое оружие

Затянувшиеся проливные дожди в Москве и области заставили пользователей сети порассуждать о существовании климатического оружия. В Twitter предположили, что причиной столичных ливней стало его тестирование. «У меня один вопрос на повестке дня: Какая *** испытывает на нас климатическое оружие?» — возмутилась mariaivanova7.

«Интересно, это американцы тестируют свое климатическое оружие или у наших опять пошло не так?» — поинтересовался другой пользователь.

Материалы по теме «Это только начало» Москву накрыла сильнейшая гроза и «ветхозаветный потоп»

Некоторым такое предположение показалось более чем серьезным. «Андрей шутил в мае, что кто-то применил климатическое оружие. Было очень весело, смеялись на весь офис. А вот теперь не смешно», — призналась KatyaPerez.

Другие посмеялись над сторонниками теории заговора, отметив, что причиной затянувшихся дождей стали люди, которые изо дня в день загрязняют окружающую среду. «Штормовое предупреждение одно за другим. Климатическое оружие? Американцы, китайцы или русские? Ха. Мы всем скопом гробим планету. И я тоже», — заявил пользователь с ником Kiristansfield.

Ранее управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях. Согласно прогнозу Росгидромета на понедельник, 3 июля, в Москве и Подмосковье ожидаются дождь, местами гроза с усилением ветра с порывами 12-17 метров в секунду. Спасатели предупреждают о возможном повреждении линий электропередачи, падении деревьев, рекламных конструкций, а также об опасности поражения разрядами молний.