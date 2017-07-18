Садоводы Подмосковья пообещали богатый урожай яблок

В Подмосковье ожидается большой урожай яблок в 2017 году, заявил первый заместитель председателя Московской областной думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Его слова приводятся на сайте регионального правительства во вторник, 18 июля.

«Садоводы верят народным приметам, по всем приметам ожидается хороший урожай яблок», — сказал Чаплин.

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В середине июня власти Подмосковья анонсировали высокий урожай грибов. Этому способствовала дождливая и прохладная погода, объяснил глава комитета лесного хозяйства региона Иван Советников.

При этом холода отсрочили начало сезона клубники в регионе. В то же время, по словам министра сельского хозяйства и продовольствия Андрея Разина, на объем урожая это не повлияет. Он также отметил, что подмосковная клубника пусть и дороже импортной, зато полностью свободна от нитратов. Кроме того, дождливое лето пошло на пользу ряду краснокнижных растений Подмосковья.

В июне и первой половине июля лето в Мособласти было дождливым и прохладным, дважды на столицу и область обрушился сильный ураган.