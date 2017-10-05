Россиянам пообещали рекордный урожай пшеницы

Урожай пшеницы в нынешнем году достигнет рекордных 81,4 миллиона тонн, хорошего зерна хватит и для экспорта, и для внутреннего потребления. Об этом в четверг, 5 октября, заявил директор департамента растениеводства Минсельхоза России Петр Чекмарев, сообщает Rambler News Service.

Всего будет собрано 128 миллионов тонн зерна, отметил он. Согласно прогнозу урожай кукурузы составит 12,5 миллиона тонн, ярового и озимого ячменя — 19,7 миллиона тонн, ржи — 2,5 миллиона тонн, риса — 1,08 миллиона тонн, гречихи — 1,4 миллиона тонн.

Материалы по теме Такой деловой климат Почему погода плохо отразится на экономике России

Минсельхоз также ожидает увеличение экспорта российского зерна до 45 миллионов тонн по сравнению с 36,9 миллиона тонн в прошлом году. «Для внутреннего потребления и выпечки хлеба, чтобы хлебопеки не жаловались, сегодня требуется всего 15-16 миллионов тонн пшеницы. 45 миллионов тонн можем спокойно вывезти, и еще 20 миллионов тонн есть в стране хорошей пшеницы», — отметил Чекмарев.

Рекордный урожай зерна в истории СССР — 127 миллионов тонн — был собран в 1978 году, в 2017 году этот максимум будет превышен, заявил ранее министр сельского хозяйства Александр Ткачев.

В сентябре отраслевое агентство «СовЭкон» улучшило прогноз урожая зерна в 2017 году до 133 миллионов тонн, что на 5,4 миллиона тонн больше предыдущих ожиданий.

В 2016 году в России собрали 120 миллионов тонн зерна. Годом ранее урожай составил 104,8 миллиона тонн.