Экономика
 
01:57Je Suis Таня. От редакции «Ленты.ру»→

В Госдуме обсудили меры по поддержке сельхозпроизводителей

Перейти в «Мою Ленту»

В Государственной Думе (ГД) в ходе парламентских слушаний на тему «Законодательное обеспечение воспроизводства плодородия земель...» обсудили тему закрепления и преумножения сельскохозяйственных успехов РФ. В обсуждении приняли участие губернаторы, члены профильных думских комитетов, академики, руководители отраслевых институтов и крупных корпораций. Об этом сообщил «Ленте.ру» участник слушаний.

По его словам, участники слушаний позитивно оценили информацию о том, что в 2017 году Россия впервые побила абсолютный рекорд СССР по урожаю зерна, который был установлен в 1978 году и составлял 127,4 миллиона тонн зерна. В текущем году объем урожая зерновых составил 132 миллиона тонн. При этом перед сельхозпроизводителями ставится задача в следующем году превзойти существующий результат.

Парламентарии отметили, что предпосылки для решения данной задачи есть, так как в России сосредоточено 9 процентов всех мировых сельхозугодий. Однако, имея такие ресурсы, в данный момент производится только 2 процента продовольствия на планете. Серьезной проблемой при этом, озвученной губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым, является истощение почв, связанное с недостаточным уровнем использования минеральных и органических удобрений. Например, при научно обоснованной норме внесения минеральных удобрений в 167 килограмм на гектар на Ставрополье в среднем применяют только 73 килограмма.
 
«Для сохранения почвенного плодородия необходим мониторинг использования земель сельскохозяйственного назначения», — уверен губернатор. «Сегодня сложилась ситуация, когда мы не можем сказать, как за последние 25 лет менялось плодородность тех или иных угодий», — подчеркнул он. При этом, по словам Владимирова, есть сельхозпроизводители, занимающиеся своей деятельностью с использованием научного потенциала, а есть и такие, работа которых приводит к невысоким урожаям и гибели земель.

Тему поддержал и Игорь Калужский, исполнительный директор Российской ассоциации производителей удобрений. Он рассказал, что в стране постоянно вводятся в строй новые производства по производству удобрений. Но надо понимать, что наши сельхозпроизводители только начинают вставать с колен, поэтому они нуждаются в финансовой помощи властей в части проведения мероприятий по химической мелиорации земель. Например, в том же Ставропольском крае работы по восстановлению плодородия оценивают в 2 миллиарда рублей. По его словам, без помощи государства здесь не обойтись.

По словам генерального директора компании «ЕвроХим-Трейдинг РУС» Максима Серегина, обсуждавшиеся в ходе парламентских слушаний проблемы, имеют крайне важное значение для отрасли. Особенно, разговор о химической мелиорации. «Ведь если pH почвы сдвигается в сторону кислотности или в сторону щелочной реакции питательные элементы растениями не усваиваются и удобрения работают в холостую. В советские времена одних мелиорантов вводилось более 130 миллионов тонн», — подчеркнул Серегин. По его словам, сегодня программы по поддержки гипсования не существует. И это приводит к тому, что 10 миллионов гектар самых плодородных почв на юге России являются или солончаками или солонцовыми почвами, а это, в свою очередь, значительно снижает потенциал страны. 

«Исследования, которые мы ведем уже 15 лет, доказывают, что внесение фосфогипса обеспечивает увеличение продуктивности кукурузы, сахарной свеклы, кормовых трав, подсолнечника, риса, сои, картофеля и пшеницы на 20-25 процентов», — рассказал он. «По расчетам специалистов только в 4 ключевых аграрных регионах России (Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская и Волгоградская области) внесение фосфогипса способно обеспечить прибавку урожая в размере 5 миллионов тонн зерна. Это эквивалентно 50 миллиардам рублей дополнительной выручки сельхозпроизводителей!» — подчеркнул он.

Однако, все программы по химической мелиорации являются долгосрочными, и не все производители готовы в них вкладываться в настоящий момент. Поэтому, по словам Серегина, необходима система государственной мотивации аграриев и поддержки данных проектов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Медведев призвал Кадырова накормить Россию фруктами
В Подмосковье собрали рекордный урожай зерна
«ЕвроХим» увеличит поставки минеральных удобрений в Ставропольский край
Последние новости
Боевики ИГ тысячами устремились из Сирии по домам
В России отреагировали на обвинения в отсталости военных технологий
Дуэт Потапа и Насти Каменских объявил об уходе со сцены
В Иране приговорен к смертной казни агент «Моссада»
Чеченец рассказал о выплате повышенной стипендии за посещение матчей «Ахмата»
Полуголая активистка Femen в образе овцы воспротивилась секс-турам на Украину
Уральский депутат собрался защитить Путина от «кухарки Cобчак»
Другие материалы рубрики
Экономика00:0322 октября
Дональд Трамп

Обмазались властью

Зачем богатейшие люди мира идут в политику
15:55Сегодня

Разработчики поделились планами по созданию улучшенного биткоина

04:16Сегодня

«Почта России» спрогнозировала сокращение срока доставки посылок через пять лет

15:40Сегодня

УАЗы отправятся покорять мексиканские дороги

Экономика00:0819 октября
Екатерина Черкесова и Юлия Вихрева

Блондинки в деле

Как за три тысячи рублей стать на 20 минут космонавтом
18:4423 октября

Появился план оздоровления «ВИМ-Авиа»

14:47Сегодня

Глава ВТБ назвал опасным инвестирование в криптовалюты

14:43Сегодня

Путин поручил создать песочницу для криптовалют

Экономика00:0317 октября
Билл Гейтс

Не жалко

На что тратят свои деньги самые богатые люди мира
17:3923 октября

Начался прием проектов для участия в конкурсе на премию IT HR AWARDS

12:32Сегодня

«Нафтогаз» заработал 300 миллионов долларов на проблемах «Газпрома»

14:32Сегодня

«Нафтогаз» оценил потери от прекращения транзита газа в три миллиарда долларов

Россия
Сел и не вышел
Тюремные больницы в России стали фабриками смерти
Безумный физик: кто напал на журналистку «Эха Москвы»
Атаковавший обвинял Татьяну Фельгенгауэр в телепатических домогательствах
Названы цели программы реновации в Москве
Студент колледжа ударил ножом восьмиклассника в Москве
Вдова погибшего в Сирии майора обвинила Минобороны в крохоборстве
Собянин рассказал о готовности вновь баллотироваться в мэры Москвы в 2018 году
Петербуржец-шизофреник оказался владельцем водительских прав 11 категорий
Все материалы
Мир
Пришли к успеху
Американская секта порабощала женщин, клеймила их и мучила диетами
Шпион, разлогинься
Мировые корпорации породили свои ЦРУ и КГБ, но проиграли интернету
Шам на крови
Что скрывает павшая столица «Исламского государства»
В Иране приговорен к смертной казни агент «Моссада»
Боевики ИГ тысячами устремились из Сирии по домам
Пиво и сигареты
Тайная жизнь Северной Кореи
Иссам ЗахреддинХалифат убери
Сирийский терминатор три года косил джихадистов, но взорвался в день победы
Все материалы
Бывший СССР
Михо и Майдан
Сможет ли бывший президент Грузии свергнуть Порошенко
Пресс-секретарь Порошенко рассказал о выступающем «на измене» президенте
Порошенко объявил Украину основательницей ООН
Украине предрекли тотальную религиозную войну православных и греко-католиков
Спикер парламента Молдавии назначил себя временным президентом вместо Додона
Украинские радикалы устроили погром в здании суда и забаррикадировались в нем
Сообщение о раскрытом покушении на Порошенко оказалось проделкой хакеров
Все материалы
Экономика
Дональд ТрампОбмазались властью
Зачем богатейшие люди мира идут в политику
Разработчики поделились планами по созданию улучшенного биткоина
В Госдуме обсудили меры по поддержке сельхозпроизводителей
УАЗы отправятся покорять мексиканские дороги
Глава ВТБ назвал опасным инвестирование в криптовалюты
Путин поручил создать песочницу для криптовалют
«Нафтогаз» заработал 300 миллионов долларов на проблемах «Газпрома»
Все материалы
Силовые структуры
Новый пират
Пьяный москвич угнал теплоход и пошел на абордаж
Твой папа педофил
Российские женщины все чаще обвиняют мужей в изнасиловании детей
Векселя исчезают в полдень
В Москве расследуют бесследное исчезновение ценных бумаг на 40 миллионов рублей
Напавшему на журналистку «Эха Москвы» Фельгенгауэр предъявили обвинение
В Тюменской области пенсионерка заплатила старшей дочери за убийство младшей
Российский военный на базе в Армении убил сослуживца и покончил с собой
Жительница пермской Чернушки преодолела отвращение и изнасиловала бездомного
Все материалы
Наука и техника
Американский беспилотник RQ-4A Global HawkСамим страшно
Почему США не боятся отсталого российского оружия
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
«Сопротивление приняло форму джихада»
Зачем Россия захватила Кавказ и продолжает его кормить
Созданы свиньи без сала
Американские беспилотники заметили вблизи Крымского моста
Названы условия мужского оргазма
Раскрыта информация о готовности бомбардировщиков B-52
Все материалы
Спорт
«Все медали запачканы допингом»
Китай пичкал спортсменов мощнейшими препаратами, и те уничтожали соперников
Шведская футболистка обвинила в изнасиловании игрока АПЛ
Вратарь сборной Бразилии остановился на светофоре и лишился машины
Месси и Роналду проголосовали друг против друга в опросе ФИФА
Расходы на подготовку к ЧМ-2018 увеличили на 35 миллиардов рублей
Испанский тренер потребовал остановить матч из-за болельщиков-гомофобов
Кикбоксер из Благовещенска ударил соперника после боя и погнался за зрителем
Все материалы
Культура
Не царское это тело
Хитросплетения русской власти и неземной любви в «Матильде» Алексея Учителя
«Попробовал экстази — и понял, что такое секс»
Молочные оргии, голые девушки и беспробудный кайф Владимира Епифанцева
«В Шаламове чувствовался лагерный человек»
Перестройка в СССР началась с публикаций узника ГУЛАГа
Макаревич решил «огрести дерьма» и сравнил Сталина с Гитлером
В «Шелковой нити» Киркорова нашли плагиат арабской песни
Куклачев ответил на обвинения в отмывании бюджетных денег
Врачи рассказали о состоянии госпитализированного Армена Джигарханяна
Все материалы
Интернет и СМИ
«Зимой здесь паршиво»
В Восточной Европе серо и бедно, но не безнадежно
«Взять сургуч и залить ей туда»
Деревенскую Мессалину превратили в новую Диану Шурыгину, и распахнулся ад
«Вам надо к Петросяну»
Разоблачение украинских экспертов превратило шоу с ними в комедийный ад
Найдена самая кошмарная тыква для Хеллоуина
«Почта России» с опозданием доставила запрос ФСБ в офис Telegram в Лондоне
В сети собрали самые глупые повадки взрослых людей
Клоун из фильма «Оно» испортил фотосессию помолвки
Все материалы
Ценности
Темная сладость
Искушение и соблазн, от которого не могут отказаться ни мужчины, ни женщины
Бренд adidas создал капсульную коллекцию вместе с Полем Погба
Созданы люксовые пуховики для богатых маленьких собачек
Часы Radiomir получили зеленый циферблат
Американцы предложили россиянкам очень сексуальное белье
Tiffany & Co. выпустила жестяные банки и соломинки из золота
Дизайнер создал алфавит в стиле компаний по производству гаджетов
Все материалы
Путешествия
Краденые консервы и секс под мостом
Россиянин путешествовал на товарном поезде с американскими бомжами
Американский бомжатник и кубинские геи
Россиянин решил проехать США автостопом, но все пошло не по плану
Кто-то с горочки спустился
Встреча с чеченским дедом на «Приоре» стала сюрпризом для москвича
Десять альпинистов погибли в Монголии
В Симферополе проведут массовый квест в честь Дня народного единства
Российские туристы отправятся в КНДР вопреки угрозе ядерной войны
Россиянин утонул в Таиланде во время купания в запретной зоне
Все материалы
Из жизни
«Замуж за американца не хочу»
История москвички, переехавшей в Лос-Анджелес и ставшей продюсером
Доброе утро, Вьетнам!
Еще одна азиатская страна сошла с ума по караоке
«Ее повел на костер собственный брат»
В отрезанной от мира деревне устроили охоту на ведьм
Итальянка покрывалась кровавым потом из-за редкой болезни
Калифорниец смастерил доску для серфинга из 10 тысяч окурков
Аргентинка сняла на видео ударившую рядом с ее сыном молнию
Жируха
В лондонской канализации нашли мерзкое нечто
Все материалы
Когда за Квята не стыдно
Как Формула-1 провела безошибочный Гран-при США. Ну, почти безошибочный
Тигуанище
Мы поехали на тест одного удлиненного VW Tiguan, а встретили сразу два
Дайте грязи: конкуренты вседорожному хэтчу Kia Rio X-Line
Renault Sandero Stepway, Lada Vesta SW Cross и другие приподнятые бюджетники
Как через Instagram продают машины за миллионы
Соцсети, молодеющие покупатели и другие причуды современного рынка суперкаров
Аренда электрокара в Москве обойдется в тысячу рублей за час
Квята повторно отстранили от Формулы-1
Геймер превратил суперкар Lamborghini в контроллер для Xbox
Все материалы
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
«Я тупо решила, что теперь ем одну гречку»
Одинокая мать год сидела на крупе, чтобы накопить на квартиру
Раз, два, взяли!
Жилье в Крыму пока еще можно купить за копейки
Ущерб от обстрела Кремля оценят спустя сто лет
Названа цена самой дешевой съемной квартиры в Москве
Американец отомстил за выселение из дома цементом в канализации
Все материалы