В Госдуме обсудили меры по поддержке сельхозпроизводителей

В Государственной Думе (ГД) в ходе парламентских слушаний на тему «Законодательное обеспечение воспроизводства плодородия земель...» обсудили тему закрепления и преумножения сельскохозяйственных успехов РФ. В обсуждении приняли участие губернаторы, члены профильных думских комитетов, академики, руководители отраслевых институтов и крупных корпораций. Об этом сообщил «Ленте.ру» участник слушаний.

По его словам, участники слушаний позитивно оценили информацию о том, что в 2017 году Россия впервые побила абсолютный рекорд СССР по урожаю зерна, который был установлен в 1978 году и составлял 127,4 миллиона тонн зерна. В текущем году объем урожая зерновых составил 132 миллиона тонн. При этом перед сельхозпроизводителями ставится задача в следующем году превзойти существующий результат.

Парламентарии отметили, что предпосылки для решения данной задачи есть, так как в России сосредоточено 9 процентов всех мировых сельхозугодий. Однако, имея такие ресурсы, в данный момент производится только 2 процента продовольствия на планете. Серьезной проблемой при этом, озвученной губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым, является истощение почв, связанное с недостаточным уровнем использования минеральных и органических удобрений. Например, при научно обоснованной норме внесения минеральных удобрений в 167 килограмм на гектар на Ставрополье в среднем применяют только 73 килограмма.



«Для сохранения почвенного плодородия необходим мониторинг использования земель сельскохозяйственного назначения», — уверен губернатор. «Сегодня сложилась ситуация, когда мы не можем сказать, как за последние 25 лет менялось плодородность тех или иных угодий», — подчеркнул он. При этом, по словам Владимирова, есть сельхозпроизводители, занимающиеся своей деятельностью с использованием научного потенциала, а есть и такие, работа которых приводит к невысоким урожаям и гибели земель.

Тему поддержал и Игорь Калужский, исполнительный директор Российской ассоциации производителей удобрений. Он рассказал, что в стране постоянно вводятся в строй новые производства по производству удобрений. Но надо понимать, что наши сельхозпроизводители только начинают вставать с колен, поэтому они нуждаются в финансовой помощи властей в части проведения мероприятий по химической мелиорации земель. Например, в том же Ставропольском крае работы по восстановлению плодородия оценивают в 2 миллиарда рублей. По его словам, без помощи государства здесь не обойтись.

По словам генерального директора компании «ЕвроХим-Трейдинг РУС» Максима Серегина, обсуждавшиеся в ходе парламентских слушаний проблемы, имеют крайне важное значение для отрасли. Особенно, разговор о химической мелиорации. «Ведь если pH почвы сдвигается в сторону кислотности или в сторону щелочной реакции питательные элементы растениями не усваиваются и удобрения работают в холостую. В советские времена одних мелиорантов вводилось более 130 миллионов тонн», — подчеркнул Серегин. По его словам, сегодня программы по поддержки гипсования не существует. И это приводит к тому, что 10 миллионов гектар самых плодородных почв на юге России являются или солончаками или солонцовыми почвами, а это, в свою очередь, значительно снижает потенциал страны.

«Исследования, которые мы ведем уже 15 лет, доказывают, что внесение фосфогипса обеспечивает увеличение продуктивности кукурузы, сахарной свеклы, кормовых трав, подсолнечника, риса, сои, картофеля и пшеницы на 20-25 процентов», — рассказал он. «По расчетам специалистов только в 4 ключевых аграрных регионах России (Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская и Волгоградская области) внесение фосфогипса способно обеспечить прибавку урожая в размере 5 миллионов тонн зерна. Это эквивалентно 50 миллиардам рублей дополнительной выручки сельхозпроизводителей!» — подчеркнул он.

Однако, все программы по химической мелиорации являются долгосрочными, и не все производители готовы в них вкладываться в настоящий момент. Поэтому, по словам Серегина, необходима система государственной мотивации аграриев и поддержки данных проектов.