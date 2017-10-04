«ЕвроХим» увеличит поставки минеральных удобрений в Ставропольский край

Минерально-химическая компания «ЕвроХим», подконтрольная Андрею Мельниченко, и министерство сельского хозяйства Ставропольского края в рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» подписали соглашение о сотрудничестве на 2018 год. Об этом говорится в сообщении компании. Вместе с этим документом утвержден график поставки минеральных удобрений в указанный регион.

Среди агрохимической продукции, которую «ЕвроХим» планирует поставлять в Ставропольский край — аммиачная селитра, карбамид, КАС-32, более 10 марок нитроаммофоски, аммофос 12:52, сульфоаммофос 20:20, тукосмеси, а также набирающие популярность высокоэффективные биопрепараты и водорастворимые удобрения.

Наряду с этим, «ЕвроХим» предложит ставропольским сельхозтоваропроизводителям химические средства защиты растений, семена и комплекс агрохимических услуг (от проведения анализа почв до планирования заданной урожайности).

Компания последовательно наращивает объемы поставок своей продукции в Ставропольский край. В частности, в 2016 году соглашение по поставкам было перевыполнено на 9 процентов, а объем планируемых поставок в 2017 году составит 419 890 тонн, что на 7 процентов больше аналогичного показателя 2016 года.

Расширение поставок удобрений «ЕвроХима» сельхозпроизводителям России осуществляется в рамках последовательного развития компанией своей сети дистрибуции, которая в настоящее время является наиболее широкой и эффективной в России и странах СНГ и насчитывает около 30 организаций.

На территории Ставропольского края компания реализует ряд масштабных проектов. Так, в рамках аграрного форума «АгроЮг 2017» 22 сентября состоялось подписание договора между «ЕвроХимом», министерством сельского хозяйства края и агрохолдингом «Агрико» о строительстве Центра агрохимических технологий (ЦАТ). Задача Центра — способствовать развитию сельскохозяйственного производства путём разработки и внедрения современных и эффективных в условиях региона технологий.