«ЕвроХим» решит проблему импортозамещения с помощью китайцев

Компания «ЕвроХим» подписала с Китайской национальной химической корпорацией (ChemChina) меморандум, в рамках которого стороны рассмотрят создание в России совместного производства промышленной продукции. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Согласно документу, стороны создадут рабочую группу, которая проведет оценку технической стороны проекта и финансово-юридическую экспертизу.

Для реализации проекта будет использоваться производственная площадка российской химической группы — завод «Новомосковский Азот» в Тульской области.

«Мы закладываем долгосрочное сотрудничество с ChemChina, планируем в течение нескольких лет производить три продукта — компоненты полиуретана, метилендифенилдиизоцианат (МДИ) и толуилендиизоцианат (ТДИ). Эти продукты в нашей стране не производятся. Вместе мы можем решить эту задачу и прекратить импортировать их», — сообщил глава «ЕвроХима» Дмитрий Стрежнев.

В «ЕвроХиме» «Ленте.ру» пояснили, что эти химические продукты применяются для разработке синтетических смазочных материалов, поверхностно-активных веществ, а также различных видов полиуретанов, производстве строительной теплоизоляции. В настоящее время они импортируются из Германии, стран Бенилюкса, США и Японии. Стоимость реализации проекта с ChemChina предварительно оценивается в 500 миллионов долларов.

В российской компании считают, что он позволит оптимизировать использование имеющихся производственных мощностей на тульском предприятии, а также утилизировать вторичные продукты текущего производства.

«ЕвроХим» также подписал с Минпромтргом России и правительством Тульской меморандум, предусматривающий заключение трехстороннего специального инвестиционного соглашения для поддержки реализации проекта с китайскими партнерами.