В НИИ овцеводства и козоводства разработали «убийцу» Windows

Специалисты ставропольского научно-исследовательского института овцеводства и козоводства разработали собственную операционную систему Ivan OC. Она уже установлена почти на всех компьютерах в НИИ, пишет don24.

Заведующий лабораторией информационных технологий института Денис Белов поведал, что главной причиной появления собственной ОС стала стратегия импортозамещения. Название было выбрано с целью создания узнаваемого во всем мире бренда, при этом отражающего то, что разработка родом из России.

«Мало кто знает, но когда вы устанавливаете Windows 10, в пользовательском соглашении прописано условие, что все ваши персональные данные могут напрямую передаваться в офис Microsoft. В сегодняшних условиях это неприемлемо, при том что ряд информационных систем работает только на Windows. В том числе государственные программы, связанные с бюджетом, закупками и передачей данных. Поэтому появление отечественной операционной системы — актуальная потребность на сегодняшний день», — рассказал Белов.

Отмечается, что на разработку системы ушло пять лет и 40 миллионов рублей. При этом Ivan ОС является модифицированной версией Linux. Сотрудники НИИ овцеводства и козоводства уверены в том, что первыми клиентами программы могут стать государственные и частные предприятия. В будущем разработчики представят логотип Ivan ОС.