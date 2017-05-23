В НИИ козоводства отчитались о трате 40 миллионов на «убийцу» Windows

В ставропольском научно-исследовательском институте овцеводства и козоводства рассказали, на что было потрачено 40 миллионов рублей при разработке собственной операционной системы. По словам создателей Ivan OS, их неправильно поняли, пишет don24.

«Операционная система — это один из компонентов нашей технологической платформы. Последняя подразумевает под собой совокупность разработок, которые позволяют обеспечить работу различных вычислительных систем», — рассказал заведующий лабораторией информационных технологий института Денис Белов.

По словам Белова, Ivan OS была разработана для личного использования и установлена почти на всех компьютерах в НИИ. Между тем в правительстве Ставропольского края прошла официальная презентация технологической платформы, частью которой является Ivan OS. В ходе презентации Белов заявил, что на федеральном уровне необходимо принять закон, который обяжет чиновников при госзакупках покупать такие программы, которые будут работать на базе Linux.

«Что касается денег, то четыре миллиона рублей — это грант, который мы выиграли, все остальное — наши личные средства», — добавил Белов.

Главной причиной появления собственной ОС стала стратегия импортозамещения. Название было выбрано с целью создания узнаваемого во всем мире бренда, при этом отражающего то, что разработка родом из России.

Отмечается, что на разработку системы ушло пять лет и 40 миллионов рублей. При этом Ivan ОС является модифицированной версией Linux. Сотрудники НИИ овцеводства и козоводства уверены в том, что первыми пользователями системы могут стать государственные и частные предприятия. В будущем разработчики представят логотип Ivan ОС.