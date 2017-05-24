В НИИ козоводства нашли главные опасности Windows

Создатели операционной системы Ivan OS из Всероссийского НИИ овцеводства и козоводства в Ставрополе перечислили главные недостатки Windows и достоинства своей ОС. Заведующий лабораторией информационных технологий института Денис Белов рассказал об этом в эфире радио «Маяк Ставрополь», запись которого доступна в группе во «ВКонтакте».

Белов напомнил, что Windows является продуктом западной компании Microsoft и это уже может повлечь некоторые проблемы для российских пользователей. «Windows на самом деле — ПО иностранного государства, которое не всегда дружелюбно относится к Российской Федерации, особенно в последнее время, — отметил Белов. — Нам просто небезопасна эта ситуация».

Специалисты посетовали на слежку за пользователями Windows 10, когда как Windows XP и 7 «были гораздо лояльнее к пользователям». Помимо этого, данные, собираемые системой, могут быть переданы по запросу органов государственной власти, в случае корпоративного слияния или при заказе услуг по мониторингу социальной активности.

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«В одном из пунктов служб Windows прописано, что если компания Microsoft обнаруживает, что на вашем компьютере установлено нелицензионное ПО от стороннего производителя, то она не будет выяснять, почему оно установлено. Они вправе передать материалы по делу в соответствующие органы США», — добавил Белов.

Также ученые рассказали немного об Ivan OS и как появилось название системы. «Мы вообще занимаемся всякими инновационными проектами и если вы возьмете буквы слова Innovate, то получится имя Иван», — поведал коллега Белова Андрей Шалин.

Помимо этого Белов вспомнил недавнюю атаку вируса WannaCry: «Ivan OS не подвержен вирусу Wanna Cry. Это я могу говорить со 100-процентной уверенностью».

Ранее в сети появилась информация о том, что на разработку системы ушло пять лет и 40 миллионов рублей. При этом Ivan OS является модифицированной версией Linux. Сотрудники НИИ овцеводства и козоводства в эфире объяснили, что между учеными и «журналистами-гуманитариями» возникло недопонимание, а на разработку системы «не было потрачено ни копейки».